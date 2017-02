Một tiết mục biểu diễn chào Xuân. (Ảnh: Quang Thanh/Vietnam+)

Tết Nguyên đán có lẽ chính là biểu hiện cho sự kết nối của cội nguồn dân tộc. Cũng vì thế mà những người con Việt Nam và cả những bạn bè Italy, quốc tế yêu quý Việt Nam đã tìm đến nhau như một lẽ tự nhiên trong buổi Họp mặt Cộng đồng đầu Xuân Đinh Dậu 2017 tổ chức ngày 29/1 tại thành phố Milan (Bắc Italy).Chương trình do Hội tương trợ Italy-Việt (ASIV), Ủy ban Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Lombardy với sự tài trợ của Đại sứ quán Việt Nam và một số bạn bè Italy.Kỹ sư Trần Minh Châu, thành viên ban Tổ chức, Chủ tịch Hội tương trợ Italy-Việt phấn khởi chia sẻ cùng phóng viên TTXVN tại Italy: "Bà con ta sống ở khu vực miền Bắc mỗi người một việc, để tập trung về tham dự được Tết Cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức thì khó khăn quá. Vậy nên dù bận bịu thế nào, thâm tâm mình cũng thôi thúc mỗi năm phải tổ chức bằng được một buổi họp mặt Tết truyền thống để có hơi ấm quê hương, đồng bào. Đặc biệt là cho tụi trẻ biết cái Tết dân tộc thế nào, cho các bà, các cô có dịp khoe tà áo dài, cho các bạn Italy hiểu thêm tinh thần của cộng đồng người Việt mình đó. Coi vất vả vậy mà vui."Dù thiếu vắng bóng dáng của những cành mai, đào, hay bánh chưng, bánh tét, nhưng không khí của buổi họp mặt dường như vẫn khởi đầu hết sức tưng bừng, khí thế với màn múa lân của võ đường Thanh Long võ đạo Italy.Vẫn như mọi năm, tiếng trống xen lẫn các nhạc cụ truyền thống như tăng thêm hùng khí cho các bài biểu diễn quyền thuật, đối kháng, binh khí của những võ sinh thuộc các võ đường Việt Võ đạo Italy, Thanh Long võ đạo Italy và Bình Định Sa Long Cương.Dù có rất ít thời gian tập luyện nhưng những tiết mục văn nghệ, múa, trình diễn áo dài của các bà, các cô vẫn mang đến buổi họp mặt một sắc màu thật đặc trưng của văn hóa Việt Nam, một không khí chung vui thân tình giữa những người đồng bào lâu không gặp.Những người Việt Nam và Italy còn rất cảm động với phần báo cáo kết quả của giáo viên, học sinh lớp tiếng Việt đầu tiên được tổ chức tại thành phố Milan.Dù phát âm còn chưa chuẩn xác nhưng nỗ lực để nói đủ câu "Tôi là người Việt Nam" của những thanh niên gốc Việt được nhận làm con nuôi tại Italy từ nhỏ đã thực sự gây xúc động cho những người tham gia.Điểm nhấn ấn tượng nhất trong chương trình văn nghệ chính là tiếng hát cao vút của "ca sỹ nhí" Chiara Falcone, ngôi sao nhỏ trong chương trình The Voices Kid 2013 Việt Nam.Về thăm quê hương Italy đúng dịp Tết Nguyên đán, cô bé mang trong mình hai dòng máu Italy-Việt Nam đã làm cả hội trường ngạc nhiên và như chùng xuống với giai điệu "Xin chào Việt Nam" (Bonjour Vietnam) và "Mẹ tôi" (sáng tác Trần Tiến)."Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình," ca từ da diết của ca khúc "Mẹ tôi" đã như nói hộ tâm sự những người con Việt Nam đang đón Tết xa quê.Cũng nhân dịp này, đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Bí thư thứ nhất, phụ trách Cộng đồng, ông Triệu Nguyên Thành cũng đã gửi lời chúc mừng Năm Mới Đinh Dậu đến toàn thể cộng đồng Việt Nam tại khu vực miền Bắc Italy.Các buổi họp mặt đầu Xuân của cộng đồng người Việt Nam đã được tổ chức đều đặn từ năm 2002 đến nay. Hoạt động gặp mặt đầu năm không chỉ thu hút sự tham gia của bà con người Việt Nam sinh sống tại khu vực phía Bắc Italy mà cả những người Việt Nam đang sống tại khu vực biên giới Pháp, Thụy Sĩ và rất nhiều bạn bè người Italy.Giữa thành phố Milan, cái lạnh buốt của mùa Đông châu Âu và muôn vàn bươn chải của cuộc sống mưu sinh dường như đã không khỏa lấp được sự rộn ràng, thổn thức của một mùa Xuân mới đang về trong tim những người con đất Việt./.