Xuân Trường có nhiều cơ hội ở đội bóng mới Gangwon FC.

Tiền vệ Lương Xuân Trường đang đứng trước cơ hội giành vị trí chính thức tại đội bóng mới Gangwon FC.Hợp đồng của Xuân Trường với Gangwon FC đã chính thức được xác nhận sau cuộc gặp giữa bầu Đức với đại diện đội bóng Hàn Quốc diễn ra trưa nay (​22/12). Theo đó, Xuân Trường sẽ chuyển từ Incheon United sang thi đấu cho Gangwon FC tại K-League Classic 2017.Tiền vệ người Tuyên Quang vẫn thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai. Anh sẽ thi đấu cho Gangwon theo dạng cho mượn. Do hợp đồng cũ với Incheon United vẫn còn thời hạn tới năm 2017 nên hai đội bóng Hàn Quốc sẽ tự đàm phán, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không cần can thiệp vào quá trình này.Theo tiết lộ từ trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh​, phí chuyển nhượng mỗi năm của Xuân Trường ở Gangwon sẽ không thấp hơn mức phí chuyển nhượng của Incheon United. Năm ngoái, Incheon đã chi 300.000 USD (hơn 286.000 euro) cho Xuân Trường.Mùa trước, Trường chỉ được ra sân bốn trận tại Incheon United, trong đó có ba trận đá chính. Anh bắt đầu chiếm vị trí chính thức và có vai trò quan trọng tại Incheon United trong giai đoạn cuối mùa giải. Để nâng cao số trận ra sân cho Xuân Trường, phía Hoàng Anh Gia Lai đã cài điều kiện cho phép Trường ra sân khoảng 30 % số trận ở mùa giải tới.Bầu Đức cũng thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị Gangwon FC cho phép Trường tiếp tục tham dự SEA Games 2017 tổ chức vào giữa năm sau. Tiền vệ này cũng vẫn khoác áo tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 - giải đấu thuộc hệ thống của FIFA.Chuyển tới Gangwon, cơ hội đá chính của Xuân Trường là khá sáng sủa bởi các ngôi sao của đội bóng này chủ yếu tập trung ở hàng tiền đạo và hàng hậu vệ. Theo dữ liệu của trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt, cả năm cầu thủ đắt giá nhất của Gangwon đều không thi đấu ở hàng tiền vệ - vị trí cạnh tranh với Xuân Trường. Các tiền vệ của đội bóng này có độ tuổi trung bình vào khoảng 25, mức giá chuyển nhượng chỉ đạt tầm 50.000 euro, không có bất kỳ ai khoác áo tuyển quốc gia hoặc U23 Hàn Quốc.Tại K-League Challenge 2016, phần lớn tiền vệ của Gangwon đều trên 30 tuổi. Để chuẩn bị cho K-League Classic, Gangwon đã thanh lọc đội hình mạnh mẽ. Trong cuộc chuyển giao ấy, cơ hội cho những tân binh như Xuân Trường là không hề nhỏ. So với các cầu thủ trẻ của Gangwon, Trường thậm chí đã có kinh nghiệm thi đấu tại K-League Classic.Đặc biệt, Xuân Trường còn có sự hậu thuẫn của cựu huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai Choi Yun-Kyum. Ông Choi từng có ba năm dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở V-League từ 2011 tới 2014. Giai đoạn ông Choi ở Gia Lai chính là lúc lứa Xuân Trường từng bước trưởng thành. Với mối quan hệ đặc biệt này, cơ hội của Xuân Trường tại Gangwon là khá rõ ràng./.