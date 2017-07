Ngày 18/7, Hiệp hội xuất khẩu càphê Brazil (Cecafe) cho biết, trong niên vụ 2016-2017, nước này đã xuất khẩu 32,9 triệu bao càphê loại 60kg/bao, giảm 7,4% so với niên vụ trước.Thông cáo của Cecafe cho biết hoạt động xuất khẩu cà phê của nước Nam Mỹ này suy giảm trong những tháng qua do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, doanh thu từ mặt hàng này đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng 5% so với niên vụ 2015-2016.Theo Cecafe, trong niên vụ 2016-2017 (từ tháng 1/2016 đến cuối tháng 6/2017), thị trường nội địa Brazil đã tiêu thụ gần 20 triệu bao càphê và sản lượng cà phê của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đạt 53 triệu bao, tương đương 1/3 lượng tiêu thụ trên thế giới.Trong tháng Sáu vừa qua, Brazil đã xuất khẩu 2 triệu bao càphê, giảm 16,3% so với cùng kỳ của năm ngoái và cho mức doanh thu gần 342 triệu USD, giảm 5%.Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu càphê lớn nhất của Brazil với 6,43 triệu bao trong niên vụ 2016-2017, chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Brazil, tiếp đến là Đức (5,88 triệu bao, 17,6%), Italy (2,99 triệu bao, 9,4%) và Nhật Bản (2,33 triệu bao, 7,1%)./.