Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu quý I của cả nước ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhóm công nghiệp chế biến đóng góp tới 35,08 tỷ USD (tăng 12,5% so với cùng kỳ).Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực (trung bình trên 1 tỷ USD/tháng) đều tăng cao như: máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng 42,3%; máy móc, thiết bị phụ tùng tăng 34,6%; dệt may tăng 10,3%.Tính đến hết quý 1, có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng thêm hai mặt hàng so với hai tháng đầu năm. Trong đó, càphê đóng góp 1,054 tỷ USD và thủy sản đóng góp 1,485 tỷ USD."Mặc dù gặp phải một số khó khăn từ thị trường thế giới như việc ​Australia tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ Việt Nam, nhưng trong quý I, xuất khẩu mặt hàng này vẫn tăng 6% và cao hơn gần 1,4 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái," Bộ Công Thương cho hay.Một số thị trường xuất khẩu có kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ 2016, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 43,3% (năm 2016 tăng 15,15%). Nhật Bản tăng 15,4% (năm 2016 giảm 0,7%); Nga tăng 32,8% (năm 2016 tăng 6,67%). ASEAN tăng 21,6%, trong khi năm 2016 giảm 13,29%. Ngoài ra thị trường Hàn Quốc tăng 24,1% và EU tăng 4,5%.Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ bị chững lại, chỉ tăng 4,1%, trong khi cùng kỳ năm ngoái, thị trường này tăng tới 17,47%./.- Biểu đồ xuất khẩu hàng hóa theo mặt hàng quý 1/2017: