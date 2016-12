Mỏ khí South Pars gần cảng Assalouyeh, miền nam Iran. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo số liệu vừa công bố của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xuất khẩu dầu thô tháng 11/2016 của Iran sang bốn thị trường chủ chủ chốt ở châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là tháng thứ hai liên tiếp, xuất khẩu dầu của Iran đạt mức tăng trên 100%. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhập khẩu 1,94 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2016, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó lượng dầu nhập khẩu bởi Ấn Độ và Hàn Quốc tăng gấp bốn lần.Trước đó trong tháng 10/2016, bốn khách hàng này đã mua của Iran 1,99 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2010.Iran đã được miễn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng từ tháng 1/2017 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Đây được coi là thắng lợi lớn mà Iran cho là cần thiết để thực hiện kế hoạch giành lại thị phần đã mất sau nhiều năm bị trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi.Các nguồn thạo tin tại khu vực Trung Đông cho biết Iran đã thông báo hạ giá bán cho các khách hàng muốn tăng lượng nhập khẩu dầu thô của nước này. Dầu thô Iran xuất vào thị trường Nhật Bản trong tháng 11/2016 có giá bình quân 45,46 USD/thùng, mức thấp thứ ba sau dầu thô của Mexico và Oman.Lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản từ Iran trong tháng 11 tăng 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 237.653 thùng/ngày. Trong khi con số này của Ấn Độ và Hàn Quốc tăng lần lượt hơn 4 lần lên 620.000 thùng/ngày và gần 5 lần lên hơn 472.000 thùng/ngày.Tuy nhiên, lượng dầu xuất khẩu của Iran trong tháng 12 có thể sẽ giảm 8% so với tháng 11 xuống mức thấp nhất trong năm tháng qua, do lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước châu Á khác sụt giảm./.