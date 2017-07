Thu hoạch thanh long ở Long An. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng Bảy ước đạt 360 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 7 tháng qua ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2016.Đây là một bước tiến ngoạn mục của lĩnh vực này trong 7 tháng qua với giá trị đạt xấp xỉ kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước trong năm 2016 (2,4 tỷ USD). Ngành rau quả đã vươn lên trở thành một trong các mũi nhọn xuất khẩu chủ lực trong ngành nông nghiệp.Các thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu này chiếm khoảng 84,4% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay gồm các là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (tăng 82,3%), Nhật Bản (tăng 61,6%), Nga (tăng 54,9%), Trung Quốc (tăng 53,5%), Hoa Kỳ (tăng 28,6%), Đài Loan (tăng 18,9%), Hàn Quốc (tăng 12,3%) và Hà Lan (tăng 11,6%%).Đối với thị trường trong nước, nhiều loại rau quả cũng đang được bán với giá cao. ​Tính đến thời điểm hiện tại, giá thu mua vải thiều cuối vụ mặc dù có giảm nhiều so với thời điểm giữa vụ nhưng vải thiều loại 1 vẫn được bán với giá cao dao động từ 30.000 - 38.000 đồng/kg; loại 2 từ 22.000 - 29.000 đồng/kg; loại 3 có giá từ 15.000 - 21.000 đồng/kg.Bên cạnh đó, dù còn khoảng gần một tháng nữa mùa nhãn chính vụ mới bắt đầu tại các tỉnh miền Bắc, song nhãn chín sớm ở Hưng Yên đã được bán với mức giá là 45.000-50.000đồng/kg.Tại Hậu Giang, giá mít đang ở mức cao. Cụ thể, giá mít đẹp thu mua tại vườn là 12.000 đồng/kg, tăng gần 6.000 đồng/kg so với những ngày chính vụ. Do đang cuối vụ nên sản lượng không được nhiều vì đa phần mít đã chín cách đây hơn một tháng.Hiện nay, tình hình tiêu thụ mặt hàng chuối tại Đồng Nai đã khá ổn định, giá mua tại vườn đạt trên 2.000 đồng/kg. ​Các doanh nghiệp thu mua chuối để xuất khẩu từ 3.700- 5.000 đồng/kg, các thương lái thu mua chuối chín với giá 2.000-3.000 đồng/kg. Với các mức giá này,​ người nông dân bắt đầu có lời.Đặc biệt trong tháng Bảy, thị trường rau củ tại Lâm Đồng không có nhiều biến động do điều kiện thời tiết tương đối ủng hộ đảm bảo nguồn cung.Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn gây ngập úng khiến nhiều loại rau ở một số tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội tăng giá mạnh. Giá các loại rau dền, mồng tơi là 5.000 đồng/mớ, tăng 1.000 đồng/mớ; giá rau ngót cũng tăng 1.000 đồng/mớ lên 6.000 đồng/mớ; giá bắp cải tăng 3.000 đồng/kg lên 8000 đồng/kg; giá cải thảo tăng 5.000 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg, giá mướp đắng tăng 10.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg…/.