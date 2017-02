Ông Sam Raisy, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP). (Nguồn: Alchetron)

Tòa phúc thẩm Campuchia ngày 9/2 đã quyết định giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ thẩm Phnom Penh về trường hợp của ông Sam Raisy, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP), liên quan cáo buộc Thủ tướng Samdech Hun Sen “mua Like trên Facebook” (mua sự ủng hộ của công chúng trên trang mạng xã hội Facebook).Theo Tòa phúc thẩm Campuchia, luật sư đại diện của ông Sam Rainsy có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao nếu không đồng ý với phán quyết.Trước đó, ngày 10/3/2016, ông Sam Rainsy bị Bộ trưởng Phụ trách hình ảnh của Thủ tướng Samdech Hun Sen, ông Som Soeun kiện do đã đăng tải bình luận trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9/3/2016, cáo buộc Thủ tướng Samdech Hun Sen đã “mua Like” trên Facebook để nâng cao uy tín trên mạng xã hội. Ông Som Soeun yêu cầu Tòa án truy tố và buộc ông Sam Rainsy bồi thường 20 triệu Riel thiệt hại về tinh thần.Ngày 8/11/2016, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã tuyên án buộc ông Sam Rainsy phải nộp phạt 10 triệu Riel (4.000 Riel tương đương 1 USD) và phải bồi thường thiệt hại tinh thần 15 triệu Riel do đăng tải bình luận trên trang Facebook cá nhân và cáo buộc Thủ tướng Samdech Hun Sen đã “mua Like” trên Facebook. Sau đó, luật sư đại diện của ông Sam Rainsy đã đệ đơn kháng cáo.Ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài từ tháng 11/2015 nhằm tránh việc phải thi hành bản án 2 năm tù giam do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong từ năm 2008./.