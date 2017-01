(Ảnh minh họa: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 11/1, tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom phá của Pháp nặng 60kg bảo đảm an toàn tuyệt đối.Trước đó, ngày 7/1, gia đình ông Đoàn Văn Cơ, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thuê máy san gạt mặt bằng làm vườn, phát hiện một quả bom.Gia đình ông đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng xử lý.Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng công binh kiểm tra, xác minh đây là quả bom phá của Pháp thả trong chiến tranh Việt Nam, chất lượng còn tốt, có vỏ bằng gang, đường kính 20cm, dài 85cm.Bom nằm cách đường dân sinh 30m, cách khu dân cư 60​m và Trường Mầm non Đồng Bằng khoảng 300m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ quan trên địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 56 cán bộ, chiến sỹ cơ quan quân sự huyện, công an huyện, lực lượng y tế và dân quân xã Lương Thịnh canh gác bảo vệ hiện trường; vận chuyển bom đến thôn Đồng Bằng, xã Lượng Thịnh hủy nổ.Lực lượng chức năng cũng thu dọn hiện trường, san tạo hiện trạng khu vực hủy nổ, lập biên bản bàn giao đất cho xã Lương Thịnh và gia đình ông Đoàn Văn Cơ quản lý, canh tác./.