Sau khi dỡ bỏ trạm thu phí Đại Xuyên, các phương tiện khi đi vào tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Cầu Giẽ-Ninh Bình sẽ chỉ lấy vé điện tử tại trạm BOT cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 24/4, Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) ​- đơn vị được giao giám sát quá trình tháo dỡ Trạm thu phí Đại xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có công văn yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện đúng phương án thi công và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo đúng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải đối với quá trình tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên.Cụ thể, công văn do Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc Nguyễn Quốc Tùng ký nêu rõ vừa qua, Cục Quản lý đường bộ cao tốc thực hiện kiểm tra hiện trường tại khu vực Trạm thu phí Đại Xuyên về việc chấp hành văn bản số 2197/TCĐBVN-CQLĐBCT ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý đường bộ cao tốc.Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Quản lý đường bộ cao tốc nhận thấy rằng VEC và đơn vị thi công đã không thực hiện nghiêm túc phương án thi công và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.Cụ thể, cắm thiếu và không đúng quy định các biển báo trước khu vực thi công; không bố trí nhân lực đứng cảnh giới trước lối vào khu vực thi công. Đặc biệt, thực hiện sai quy trình tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên như phương án tháo dỡ đã được chấp thuận (trong phương án tháo dỡ được chấp thuận thì đơn vị thi công phải tháo dỡ hết phần mái rồi mới được đục bêtông đảo phân làn).Căn cứ nội dung trên, Cục Quản lý đường bộ cao tốc yêu cầu VEC và đơn vị thi công chấp hành nghiêm phương án tháo dỡ và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo đúng yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.Liên quan đến vấn đề này, chiều 24/4, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhi về vấn đề mà Cục Quản lý đường bộ cao tốc nêu, ông Nhi cho hay, quan điểm của VEC là phải đảm bảo yếu tố an toàn lên hàng đầu trong quá trình tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên.Vấn đề Cục Quản lý đường bộ cao tốc nêu VEC sẽ tiếp thu và chỉ đạo đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện các phương án đã được phê duyệt.“Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã có sự linh hoạt trong phương án tháo dỡ vì trên thực địa với bản vẽ có sự khác nhau. Việc này đơn vị thi công đã xin ý kiến VEC để thay đổi phương thức tháo dỡ như các đảo bê tông ở làn ngoài không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện, đơn vị thi công cho phá trước khi tháo dỡ mái vòm,” ông Nguyễn Văn Nhi chia sẻ.Ông Hoàng Đức Giang, Chỉ huy công trường tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp công trình 575) cho biết, quá trình tháo dỡ đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành phương án tháo dỡ đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt."Sở dĩ chúng tôi phá vỡ đảo bêtông tại phân làn số 3 trước (có sự khác một chút so với phương án được phê duyệt) là vì làn này đã có giải phân cách cứng và không có xe chạy trong làn này nên tuyệt đối bảo đảm an toàn giao thông," ông Hoàng Đức Giang nói.Theo ông Nguyễn Văn Nhi, Tổng công ty đã yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ hoàn thành việc tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên xong trước 15giờ ngày 28/4 để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.Chi phí cho việc tháo dỡ, thảm bêtông nhựa (khoảng 500m dài), kẻ vạch sơn… đối với Trạm thu phí Đại Xuyên khoảng 5 tỷ đồng, gói thầu này được chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp công trình 575 (đơn vị trước đây đã thi công Trạm thu phí này)Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Trạm thu phí Đại Xuyên - một trong 4 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ​-Ninh Bình đã dừng hoạt động từ 21 giờ ngày 25/12/2016, nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại trạm thu phí này./.