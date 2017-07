Yêu cầu xác minh thông tin bác sỹ bị tấn công tại Bắc Giang

Ngày 14/7, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, trước thông tin trên các phương tiện truyền thông phản ánh về việc một bác sỹ bị người lạ tấn công rách đầu khi đang cấp cứu cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên.



Cùng với tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm công tác điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sỹ của bệnh viện bị hành hung, Bệnh viện phối hợp với cơ quan Công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với nhóm đối tượng trong vụ việc trên.



Bệnh viện thực hiện rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại bệnh viện bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong bệnh viện; kết quả cần báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 21/7/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.



Trước đó, ngày 13/7, các phương tiện truyền thông có đưa tin “Bác sỹ bị người lạ tấn công rách đầu.”



Nội dung bài báo phản ánh về sự việc bác sỹ Nguyễn Văn Long công tác tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị tấn công khi đang cấp cứu cho người bệnh./.