Ảnh minh họa. (Nguồn: worldcoal)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết, lượng xuất khẩu các khoáng sản thế mạnh của Triều Tiên sang Trung Quốc vẫn tăng, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng ​Bảo an Liên hợp quốc.Yonhap dẫn báo cáo của Tổng công ty tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/2 với tiêu đề “Hoạt động xuất nhập khẩu khoáng sản Triều – Trung năm 2016” cho thấy kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đối với các mặt hàng khoáng sản chủ chốt của Triều Tiên năm 2016 đạt 145 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015.Trong số các mặt hàng khoáng sản chủ yếu của Triều Tiên xuất khẩu sang Trung Quốc, kẽm tăng mạnh nhất với 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 51 triệu USD, tiếp đến là than đá tăng 12,5%, đồng và quặng sắt lần lượt tăng 3,2% và 2,3%.Nghị quyết 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa ra hồi tháng 3/2016 ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 (6/1/2016), trong đó có nội dung cấm mọi hoạt động xuất nhập khẩu với Triều Tiên đối với các mặt hàng như sắt, quặng sắt, than đá… có liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bình Nhưỡng.Giới phân tích cho rằng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản của Triều Tiên năm 2016 vẫn tăng chứng tỏ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn còn nhiều “lỗ hổng”./.