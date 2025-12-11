10 cách giảm béo mặt cấp tốc giúp gương mặt thon gọn chỉ sau 3 ngày

Chỉ cần ngủ không ngon, ăn mặn hay căng thẳng kéo dài, gương mặt bạn có thể trở nên nặng nề và tròn hơn hẳn. Việc mỡ hoặc dịch tích tụ quanh hàm, má và cằm không chỉ khiến đường nét kém thanh thoát mà còn làm phái đẹp mất tự tin khi chụp ảnh hay giao tiếp.

Đừng vội phiền muộn vì bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này bằng những phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả nhanh, giúp gương mặt thon gọn, sắc nét chỉ sau vài ngày.

Dưới đây là 10 cách giúp bạn giảm mỡ mặt nhanh và hiệu quả nhất.

1. Chườm đá lạnh

(Ảnh: iStock)

Đá lạnh là được yêu thích trong thế giới làm đẹp nhờ khả năng làm dịu da, se khít lỗ chân lông và giảm sưng gần như ngay tức thì. Khi nhiệt độ hạ thấp, các mạch máu co lại, hỗ trợ giảm phù nề và khiến gương mặt trông gọn hơn.

Bạn chỉ cần bọc đá trong khăn mềm, áp nhẹ lên mặt từ 7-10 phút và massage theo vòng tròn. Duy trì hai lần mỗi ngày sẽ giúp da săn chắc, mượt mà và đường nét gương mặt rõ hơn.

2. Massage bằng thìa

Mẹo làm đẹp từng gây “sốt” ở Hàn Quốc này tận dụng áp lực nhẹ từ thìa để kích thích lưu thông máu và dẫn lưu bạch huyết, nhờ đó giảm bọng mặt hiệu quả.

Sau khi làm sạch da và thoa lớp dưỡng ẩm mỏng, bạn đặt phần sau của thìa ở cằm rồi kéo dọc theo đường hàm hướng lên tai. Mỗi bên lặp lại vài phút, sau đó massage tiếp vùng cổ để giúp định hình lại phần viền hàm.

Kiên trì mỗi ngày, bạn sẽ thấy khuôn mặt thanh thoát và nét hơn.

3. Massage với muối ấm

(Ảnh: iStock)

Muối không chỉ có khả năng tẩy da chết mà còn giúp làm săn da và giảm sưng nhờ hơi ấm nhẹ. Khi hơ nóng muối trong khăn mỏng rồi áp lên mặt, nhiệt sẽ giúp cơ mặt thư giãn, kích thích sự đàn hồi và cải thiện độ thon gọn của gương mặt.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày từ 10-15 phút, đặc biệt vào buổi sáng, sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

4. Giảm béo mặt với gừng

Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và shogaol có khả năng sinh nhiệt, hỗ trợ phân giải mỡ thừa rất tốt. Bạn chỉ cần giã gừng tươi, thoa lên mặt rồi massage nhẹ theo chiều từ trên xuống dưới. Cảm giác nóng nhẹ là bình thường, nhưng nếu da quá nhạy cảm, bạn nên thử trước ở vùng da nhỏ.

Massage mặt bằng gừng vào buổi sáng và tối sẽ giúp da săn chắc và gương mặt gọn lại từng ngày.

5. Plank giảm mỡ mặt

Mỡ ở mặt thường “đi theo” lượng mỡ toàn thân, vì vậy giảm mỡ tổng thể là cách nhanh nhất để gương mặt thon lại. Plank là bài tập kinh điển giúp siết cơ bụng, thúc đẩy trao đổi chất và đốt mỡ hiệu quả. Chỉ cần giữ tư thế plank đúng trong thời gian càng lâu càng tốt, cơ thể sẽ săn chắc dần, kéo theo đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn.

6. Luyện cơ mặt

Cơ mặt cũng cần được “tập gym” để trở nên săn và thon gọn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách mím môi, nghiến răng trong khoảng mười giây để kích hoạt cơ hàm. Sau đó, phồng má và đẩy không khí qua lại giữa hai bên để tăng hoạt động cơ.

Những động tác nhỏ nhưng thực hiện nhiều lần trong ngày giúp cải thiện độ đàn hồi và góp phần giảm mỡ vùng mặt.

7. Nâng cơ mặt

(Nguồn: Brightside)

Đây là bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ với vùng cằm và cổ. Bạn chỉ cần ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, kéo căng cổ và giữ trong 5-10 giây. Lặp lại 10 mỗi hiệp và thực hiện 3-5 hiệp mỗi ngày.

Phương pháp này hỗ trợ giảm nọng cằm, tăng độ sắc nét cho phần hàm và giúp gương mặt trông dài, gọn hơn.

8. Điều chỉnh chế độ ăn uống

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ giữ nước và tích mỡ trên mặt. Một thực đơn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc giúp hạn chế tích mỡ và duy trì vóc dáng cân đối.

Bạn nên giảm thực phẩm chứa nhiều muối, đường và dầu mỡ; hạn chế tinh bột tinh luyện và đồ uống có cồn vì chúng dễ gây phù nề và giữ nước.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể, nhưng nên tránh uống quá nhiều trước khi ngủ để không bị sưng mặt vào buổi sáng.

9. Ngủ đúng giờ và đủ giấc

Thiếu ngủ khiến cơ thể tăng sản sinh cortisol, dễ dẫn đến tích nước và mỡ. Ngược lại, ngủ trước 23 giờ và duy trì 7-8 giờ mỗi đêm giúp quá trình trao đổi chất diễn ra ổn định, hạn chế sưng mặt và hỗ trợ giảm cân tự nhiên.

Một giấc ngủ sâu, chất lượng luôn là bí quyết vàng để gương mặt tươi tắn và gọn gàng hơn.

10. Kiên trì để đạt hiệu quả tối ưu

Không có phương pháp nào mang lại kết quả lâu dài nếu bạn không duy trì sự kiên trì. Việc giảm béo mặt cần sự kết hợp giữa chăm sóc da, luyện tập, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơ thể cân bằng, gương mặt sẽ tự nhiên thon gọn, thanh thoát mà không cần đến những biện pháp can thiệp mạnh./.

