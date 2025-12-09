10 dấu ấn nổi bật của thanh niên quân đội trong giai đoạn 2022-2025

Theo Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với những hoạt động tập hợp, đoàn kết, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn quân.

Các chương trình, hoạt động được triển khai toàn diện, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

"Tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1944-2024), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong quân đội.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn thanh niên quân đội phải xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc," tạo nên khí phách và trí tuệ, những giá trị lớn lao và bền vững, đặt trong ý thức cao độ về trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tăng cường đóng góp của Việt Nam vào nền hòa bình của thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Tổ chức, tham gia nhiều hoạt động trọng điểm

Trong dịp diễn ra các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, thanh niên quân đội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trọng điểm. Nổi bật như Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông” và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chương trình giao lưu nghệ thuật-tọa đàm thanh niên “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chương trình Hành quân về nguồn-giao lưu nghệ thuật, tiếp lửa truyền thống “Phất cao cờ hồng tháng Tám”...

Thanh niên Quân đội còn đoạt giải Nhất trong Hội thi Olympic "Ánh sáng soi đường" năm 2023; đoạt giải Nhất chung kết Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”...

Tỏa sáng những Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân

Giai đoạn 2022-2025, toàn quân có gần 7.000 đoàn viên, thanh niên được tuyên dương ở các cấp; cấp toàn quân có: 30 gương mặt trẻ tiêu biểu, 138 gương mặt trẻ triển vọng, 6 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 3 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Đặc biệt, từ năm 2022, chương trình tuyên dương được tổ chức ở cấp Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng. Đây là sự ghi nhận, quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đối với hoạt động của tuổi trẻ Quân đội, là động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giành kết quả cao trong công tác; khẳng định giá trị, ý nghĩa, tính hiệu quả và sức lan tỏa cao của hoạt động bình chọn, tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Xung kích, đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Giai đoạn 2022-2025, phong trào Sáng tạo trẻ và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội tiếp tục ghi đậm dấu ấn. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo," tổng số đã có 2.213 công trình của 129 lượt đơn vị tham gia giải thưởng, trong đó có 1.164 công trình được trao giải, 6 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với các đại biểu tại buổi gặp mặt thế hệ trẻ trong quân đội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Số lượng các công trình đều tăng, năm sau cao hơn năm trước; đối tượng, thành phần tham gia giải thưởng tiếp tục được mở rộng, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, giảng viên trẻ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng ở 11 lĩnh vực chuyên ngành. Chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao, có hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế xã hội.

Tuổi trẻ quân đội với “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”

Đây là một mô hình đặc sắc, riêng có của thanh niên Quân đội nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả về vật chất, tinh thần với đồng bào, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Mỗi năm, chương trình được tổ chức tại 350 điểm trên cả nước, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi, quy mô khác nhau. Trong 3 năm, chương trình đã tặng 62 “Ngôi nhà 100 đồng," hàng trăm nghìn bánh chưng, bánh tét, suất quà, học bổng, xe đạp, vật dụng sinh hoạt, cây con giống; hàng chục nghìn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí và nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết...

Chương trình "Ngày hội tòng quân" và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cũng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị với hơn 2 triệu cây xanh được trồng mới mỗi năm.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371), giai đoạn 2022-2025 đã có nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng tổ chức tuần hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền về Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2025 trên một số tuyến đường. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Đáng chú ý là việc tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự giác học tập và tuân thủ pháp luật”; Hội thi "Tuổi trẻ Quân đội với pháp luật"; Ngày hội và Hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; Ngày hội “Nghĩa tình biên giới biển, đảo”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”…

Điểm sáng trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước

Ba năm qua, các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là những điểm sáng về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ quân đội.

Toàn quân đã triển khai, thực hiện gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên; 722 đội hình chiến dịch mùa Hè xanh, 336 đội hình chiến dịch kỳ nghỉ hồng, 423 đội tiếp sức mùa thi; sửa chữa hơn 400km, làm mới gần 90 km đường; tham gia hàng trăm đợt hoạt động vệ sinh bờ biển, thu gom hơn 500 tấn rác thải; tổ chức 112 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy cho trên 24.000 lượt người; 150 lớp Học kỳ trong Quân đội, với gần 20.000 cháu tham gia; tư vấn hướng nghiệp 400 buổi, hơn 40.000 đồng chí tham gia.

Tổ chức cơ sở Đoàn các cấp đã thành lập 1.490 đội Bình dân học vụ số với hơn 16.000 thành viên; thành lập và duy trì 661 đội hình với 4.978 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Trước tình hình thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn diễn biến rất phức tạp thời gian qua, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội đã kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả sau các cơn bão.

Những người lính trẻ đối mặt với bao hiểm nguy song vẫn tiến về phía trước để ứng cứu, đưa người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; tìm kiếm nạn nhân mất tích... Đã có những đồng chí anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tuổi trẻ quân đội cũng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tham gia giúp đỡ nhân dân Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất… Hành động của tuổi trẻ Quân đội đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm “Vì nhân dân quên mình” của quân đội ta, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023-2027, hằng năm, Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội được tổ chức.

Lớp bồi dưỡng giúp cho các học viên được trang bị, cập nhật kiến thức toàn diện; rèn luyện kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức phong trào; tham mưu, phối hợp và triển khai hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Đồng thời, hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức được hơn 200 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho gần 10.000 cán bộ Đoàn các cấp; giới thiệu từ 10.000-12.000 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp được gần 9.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng; tổ chức tốt Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và giao lưu sỹ quan trẻ

Giai đoạn 2022-2025 đã có những bước tiến mới, nổi bật của chương trình Giao lưu sỹ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước.

Sỹ quan trẻ 2 nước Việt Nam và Campuchia trồng cây hữu nghị thanh niên tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Các đoàn sỹ quan trẻ Việt Nam và các nước Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nga, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào đã sang thăm và giao lưu tại mỗi nước. Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội đã tham gia Liên hoan Thanh niên quốc tế tại Nga và Belarus, giao lưu ASEAN-Trung Quốc tại Trung Quốc, "Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Nhật Bản theo chương trình của Trung ương Đoàn, chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào; tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các hoạt động đã góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, tình cảm tốt đẹp của nhân dân và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội ta trên trường quốc tế./.

