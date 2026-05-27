100% thủ tục nông nghiệp môi trường sẽ được tiếp nhận theo hình thức “phi địa giới"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BNNMT về kế hoạch triển khai Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (gọi tắt là Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030), với nhiều mục tiêu đột phá đặc biệt quan trọng.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt mục tiêu ngay trong năm 2026 này, 50% dịch vụ công, thủ tục hành chính của ngành hoàn thành việc ban hành danh mục trường thông tin phục vụ cắt giảm tự động hồ sơ khi dữ liệu bảo đảm yêu cầu; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 95%; 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công được tiếp nhận theo hình thức “phi địa giới.”

Cũng trong năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu 50% thủ tục hành chính được cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ khi đã tích hợp trên VNeID hoặc đáp ứng yêu cầu dữ liệu toàn trình; 50% thủ tục hành chính được thông báo trạng thái và đồng bộ kết quả xử lý trên VneID; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ dịch vụ công đạt 80%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công đạt 60%.

Trong giai đoạn đến năm 2028, ngành nông nghiệp và môi trường xác định sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình thành nền tảng dữ liệu số thống nhất ngành nông nghiệp và môi trường, tiếp tục triển khai ứng dụng AI, bản sao số trên cơ sở dữ liệu ngành.

Mục tiêu đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ nâng tỷ lệ dịch vụ công hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu và cắt giảm giấy tờ lên 80%; 100% dịch vụ công được thông báo trạng thái và đồng bộ kết quả trên VNeID; 90% hồ sơ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 80%.

Định hướng đến năm 2035, kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định sẽ xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường số hiện đại, thông minh. Trong đó các hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và tương tác với người dân, doanh nghiệp được thực hiện chủ yếu trên môi trường số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường xác định sẽ triển khai Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo nguyên tắc “đồng bộ, liên thông, thống nhất,” bảo đảm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.”

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Với tinh thần đó, mọi nền tảng dùng chung, hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến sẽ hướng đến thuận tiện, dễ sử dụng, an toàn và dễ tiếp cận, góp phần giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng xác định đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng hiện đại, an toàn, liên thông, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ và mở rộng trong dài hạn; dữ liệu số ngành nông nghiệp và môi trường được hoàn thiện theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung,” tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành theo thời gian thực; ưu tiên phát triển các nền tảng dùng chung, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, manh mún.

Đồng thời khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh.

Đây cũng là nội dung phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế./.

Sầu riêng “luồng xanh”: 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm Đối với sầu riêng, khoảng 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm; toàn bộ quá trình có sự tham gia của doanh nghiệp xuất khẩu, nông hộ, đơn vị giải pháp và cơ quan quản lý.