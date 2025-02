15 lãnh đạo cấp phòng Công an Đà Nẵng nghỉ hưu trước hạn tuổi

Ngày 14/2, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Quyết định nghỉ hưu đối với Lãnh đạo chỉ huy của đơn vị.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong của 15 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng, trong đó có 6 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng của Công an thành phố.

Mặc dù còn hạn tuổi phục vụ nhưng các đồng chí đã tự nguyện viết Đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, căn cứ Nghị định số 177/2024NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2024 quy định chế độ chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng và Công văn số 403/BCA ngày 8/2/2025 của Bộ Công an về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 177.

Các đồng chí lãnh đạo chỉ huy nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đến nay, Công an thành phố có 15 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi và được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi.

“Các trưởng, phó trưởng phòng nghỉ công tác dịp này là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác và có thời gian công tác cho Ngành Công an từ 35 năm trở lên. Ngành Công an sẽ mãi mãi ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác,” Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao các quyết định nghỉ hưu, tặng hoa, quà cho các đồng chí nghỉ hưu trước hạn tuổi./.

Vĩnh Phúc có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh đã xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 6 tháng; Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 2 tháng.