Sáng 9/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết về tình hình các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tối qua.

Bản tin 60s ngày 9/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

15 người gặp nạn trong vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

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