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16 sân vận động tổ chức vòng chung kết World Cup 2026

World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

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World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Để phục vụ giải đấu, FIFA đã lựa chọn 16 sân vận động World Cup 2026 nằm tại các thành phố lớn nhất khu vực Bắc Mỹ.

Từ những “thánh địa” giàu truyền thống như Azteca ở Mexico City cho tới các công trình hiện đại bậc nhất như sân SoFi hay sân MetLife tại Mỹ, mỗi địa điểm đều mang bản sắc riêng và hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #FIFA
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WORLD CUP 2026

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