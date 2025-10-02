Môi trường

19 giờ ngày 2/10, đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

19 giờ ngày 2/10, thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp một cửa xả đáy nhằm đảm bảo an toàn công trình và phòng chống thiên tai trong điều kiện mưa lớn.

Thắng Trung
Thủy điện Tuyên Quang. (Nguồn: TTXVN)
Thủy điện Tuyên Quang. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 2/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7436/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào hồi 19 giờ ngày 2/10.

Sáng nay, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 11 giờ. Ngày 1/10, trước diễn biến lưu lượng nước về hồ giảm, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lần lượt đóng hai cửa xả đáy hồ.

Như vậy, tính trong ngày 1/10 và đến cuối ngày 2/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 4 cửa xả. Còn trước đó, đến 16h30 ngày 30/9, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả sâu để bảo đảm an toàn công trình.

Hồi 15 giờ ngày 2/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,19m, mực nước hạ lưu 58,90m, lưu lượng về hồ 2.892 m3/s, tổng lưu lượng về hạ lưu 3.748 m3/s.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7437/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủy điện Tuyên Quang #Xả đáy hồ thủy điện #Đóng cửa xả đáy #Quản lý đê điều #Phòng chống thiên tai #Công trình thủy điện Tuyên Quang
