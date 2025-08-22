200 tài liệu, hình ảnh tái hiện hành trình lịch sử của Nghệ An từ năm 1802-1954

Sáng 22/8 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Thành Vinh), Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức triển lãm “Nghệ An - Hành trình lịch sử từ 1802 đến 1954."

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2025).

Triển lãm trưng bày gần 200 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước.

Triển lãm được bố cục gồm 3 phần gồm Nghệ An từ 1802 đến 1945; Nghệ An - cái nôi của phong trào yêu nước và cách mạng; Nghệ An từ 1945 đến 1954.

Các hình ảnh, bản đồ, bản vẽ tập trung nêu bật Nghệ An vùng đất “địa linh nhân kiệt” ở Bắc Trung Bộ, nơi kết tinh truyền thống văn hóa lâu đời, tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí cách mạng kiên cường. Không chỉ là miền quê giàu bản sắc, Nghệ An còn là quê hương của nhiều danh nhân lớn trong lịch sử dân tộc. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, mảnh đất này vẫn luôn giữ vững vị thế là vùng đất của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Hành trình lịch sử của Nghệ An từ năm 1802 đến 1954 được tái hiện trong triển lãm với những chuyển biến về chính trị, kinh tế-xã hội. Từ một đơn vị hành chính trọng yếu dưới triều Nguyễn, Nghệ An từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế-hành chính-văn hóa của Trung Kỳ.

Triển lãm trưng bày gần 200 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Đầu thế kỷ 20, vùng đất này đã chứng kiến sự bùng nổ của các phong trào yêu nước, trở thành điểm khởi phát của cao trào cách mạng Xô Viết-Nghệ Tĩnh, một dấu mốc vang dội trong cuộc đấu tranh của cách mạng Việt Nam. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An tiếp tục giữ vững vị thế là hậu phương vững chắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An giữ vững vai trò là hậu phương chiến lược của Liên khu IV - vừa tổ chức, xây dựng, bảo vệ chính quyền Cách mạng, vừa tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Mảnh đất xứ Nghệ một lần nữa khẳng định vai trò là thành trì cách mạng vững chắc - nơi lắng đọng tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích để công chúng hiểu hơn về mảnh đất và con người Nghệ An trong hành trình bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Triển lãm kết thúc vào ngày 2/9/2025./.

Thông tin cần biết về triển lãm "80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc” Triển lãm "80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc” tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam.