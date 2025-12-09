30 người bị thương sau động đất 7,5 độ ở Đông Bắc Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 9/12 cho biết 30 người đã bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào đêm 8/12, đồng thời cảnh báo các khu vực ven Thái Bình Dương có thể tiếp tục hứng chịu những trận động đất tương tự hoặc mạnh hơn.

Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra vào 23h15 ngày 8/12 theo giờ địa phương (tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã làm rung chuyển phần lớn miền Bắc và miền Đông Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra ở vị trí cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 80 km, với độ sâu chấn tiêu 50 km.

JMA cho biết đã quan sát thấy sóng thần cao 40cm tại các cảng Mutsu Ogawara thuộc Aomori và Urakawa thuộc Hokkaido vào trước nửa đêm.

Do ảnh hưởng của động đất, các dịch vụ của tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tohoku ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã phải tạm dừng hoạt động. Công tác sơ tán đang được gấp rút tiến hành.

Hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Higashidori và Onagawa./.

Động đất tại Nhật Bản: Xuất hiện sóng thần cao 40cm, gấp rút sơ tán công dân Sau trận động đất có độ lớn 7,6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã quan sát thấy sóng thần cao 40cm tại các cảng Mutsu Ogawara thuộc Hokkaido vào nửa đêm.