415 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/9 trong bối cảnh tỉnh vừa việc hợp nhất với Hà Giang, mở ra thời kỳ phát triển mới, giàu tiềm năng và cơ hội bứt phá.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, quyết tâm xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đây là dịp để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội dự kiến có sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho 135.787 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, giao thông, y tế, an ninh trật tự, đảm bảo Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Công tác xây dựng văn kiện được triển khai công phu, khoa học, trải qua nhiều vòng thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các nhà khoa học, các cơ quan Trung ương.

Văn kiện Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 2020-2025 của cả hai tỉnh trước khi sáp nhập mà còn khẳng định tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh. Trong đó, đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu GRDP đạt 170.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm...

Ông Nguyễn Bình Minh, người dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt về việc làm, nâng cao hạ tầng đô thị và dịch vụ để đời sống người dân ngày càng khởi sắc.”

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I là dấu mốc lịch sử quan trọng, khẳng định ý chí đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp sẽ tạo động lực và niềm tin mới để Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới./.

