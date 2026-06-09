5 cầu thủ lớn tuổi nhất tại World Cup 2026

World Cup 2026: Trọng trách trên vai thủ quân Granit Xhaka
Tham dự World Cup 2026, Granit Xhaka không còn là chàng trai trẻ bốc đồng ngày nào, giờ đây, anh gánh trên vai trọng trách chia sẻ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cho các đàn em.
5 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026 hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc như: Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric và Edin Dzeko.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; khu vực Nam Bộ-ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Danh sách nhà hàng mới được Michelin công bố có 193 cơ sở-bao gồm 11 nhà hàng Một sao Michelin, 72 nhà hàng Bib Gourmand và 110 cơ sở được tuyển chọn vì chất lượng ẩm thực của họ.
EVNNPC khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè.
Từ những miếng da thô sần hút nước cho đến công nghệ cao, sợi tổng hợp và được quảng bá trên toàn thế giới, quả bóng thi đấu World Cup đã có một lịch sử phát triển dài hơi.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm.”
Ngày 7-8/6/2026, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc và bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm một Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.
Danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á được chọn ra từ danh sách đầy đủ của châu Á (Top Attractions - Asia) thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards do Tripadvisor tổ chức.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 6.482 vụ tai nạn giao thông làm 4.046 người tử vong và 3.762 người bị thương, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước.
Cùng lật lại những trang sử vàng của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) để tìm hiểu xem có bao nhiêu quốc gia đăng cai World Cup và đó là những đất nước nào.
Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong việc duy trì đa dạng sinh học và sự cân bằng tự nhiên.
Trong 5 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 794,6 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).
Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba trong hai ngày 8 và 9/6/2026.
Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 8 và 9/6.
Vận động viên Diệp Thị Hương của Thể thao Công an nhân dân đã thi đấu xuất sắc, giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 4-7/6/2036.
Đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, xếp hạng 7/45 ở Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.
Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục.
Mỗi kỳ giải giới thiệu những nhân vật đặc trưng riêng, từ động vật bản địa, hình tượng con người đến các vật thể được nhân hóa đại diện cho quốc gia chủ nhà.
Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.
Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.
Đại hội dự kiến thông qua các nhiệm vụ đột phá gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm...
Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.
Với việc Phong Nha-Kẻ Bàng chính thức được UNESCO công nhận, đến nay, Việt Nam có 12 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ 3 được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, mở ra cơ hội bảo tồn và phát triển bền vững.
Trái bóng Trionda tại World Cup 2026 tích hợp công nghệ cảm biến thông minh, mang đến trải nghiệm mới lạ và chính xác cho giải đấu.
Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững.
Bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã đi qua gần hai thập kỷ đối đầu, nhưng World Cup vẫn còn thiếu một kịch bản trong mơ, đó là trận chung kết - nơi cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.