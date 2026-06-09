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5 cầu thủ lớn tuổi nhất tại World Cup 2026

5 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026 hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc như: Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric và Edin Dzeko.

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(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #cầu thủ lớn tuổi #Cristiano Ronaldo #Luka Modric #bóng đá quốc tế #huyền thoại bóng đá Mỹ
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