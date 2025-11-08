5 "điểm cộng" cho nhiệm kỳ mới: Tầm nhìn, uy tín và sức bền chính trị!

Tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 "điểm cộng" then chốt trong lựa chọn nhân sự cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đó không chỉ là tiêu chí nhân sự mà còn định hình diện mạo lãnh đạo đất nước.

Đây cũng là thước đo tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, đặt nền cho nhiệm kỳ mới, tạo lực đẩy cho giai đoạn phát triển đất nước hướng đến năm 2045.

Vì sao 5 "điểm cộng" lại là then chốt trong định hướng chiến lược xây dựng đội ngũ lãnh đạo quốc gia?

Câu trả lời nằm ở thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn mới, khi khát vọng phát triển đã được xác định rõ trong các nghị quyết của Đảng. Nên việc lựa chọn con người đảm đương trọng trách lịch sử có ý nghĩa quyết định.

Trước hết, hãy nhìn yêu cầu đầu tiên là có tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ tự chủ của đất nước. Tầm nhìn ấy không chỉ ở khả năng nhìn xa, trông rộng mà còn là sự sắc bén, bản lĩnh lựa chọn con đường phát triển độc lập, tự chủ, không lệ thuộc, không bị cuốn vào những dòng xoáy bên ngoài.

Trong bối cảnh thế giới biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, người lãnh đạo càng phải thấy những cơ hội trong thách thức, nhận diện sớm nguy cơ để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thực tiễn gần 40 năm đổi mới cho thấy nhiều thành công lớn của Việt Nam gắn với những người có tầm nhìn rất xa, như định hướng hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, hay chủ trương chuyển đổi xanh và chuyển đổi số hiện nay.

Tầm nhìn chiến lược chính là yếu tố làm nên khác biệt giữa người hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo quốc gia.

Yêu cầu thứ hai là phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. Không chỉ giỏi một ngành, một lĩnh vực, nhà lãnh đạo đó phải có khả năng điều hành tổng thể, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh.

Trong kỷ nguyên số hiện nay, nhà lãnh đạo không thể chỉ dừng ở kinh nghiệm hành chính, họ cần có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách "đi đến cùng" với kỷ luật công vụ cao.

Người lãnh đạo đất nước lại càng không thể thiếu uy tín chính trị, sự liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo. Uy tín không đến từ chức vụ, mà từ nhân cách, sự gương mẫu, sự cống hiến và kết quả thực tế.

Trong lịch sử cách mạng nước ta, uy tín chính trị của lãnh tụ và đội ngũ lãnh đạo luôn là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, quy tụ niềm tin của nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội đòi hỏi ngày càng cao về minh bạch, liêm chính và hiệu quả, người lãnh đạo càng cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết. Uy tín chính trị cũng chính là thước đo sự tín nhiệm và là nền tảng của niềm tin nhân dân đối với Đảng.

"Điểm cộng" thứ tư là nhân sự cấp cao phải có khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được. Điều này cho thấy Đảng ta đang đặc biệt đề cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, sự cống hiến của cán bộ, ưu tiên những cán bộ có những công trình, phương án, dự án mang lại tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng như thiên tai, dịch bệnh, tài chính, an ninh phi truyền thống.

Nhân sự ấy quyết đoán nhưng phải biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân. Như vậy mới phản ánh rõ tinh thần "nói đi đôi với làm", "đưa nghị quyết vào cuộc sống."

Thực tế thời gian qua cho thấy từ Trung ương đến địa phương vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Để khắc phục, đội ngũ lãnh đạo mới phải chuyển đổi tư duy hành động, coi kết quả thực chất là thước đo năng lực. Những thành tựu về hạ tầng, kinh tế, công nghệ hay an sinh xã hội đều bắt đầu từ những người dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới và dám làm.

Một nghị quyết, nếu không được hiện thực hóa bằng con số cụ thể, bằng chất lượng cuộc sống của người dân thì vẫn chỉ là lời hứa. Bởi vậy, khả năng biến ý chí thành kết quả thực tế là yếu tố quyết định năng lực của người cán bộ chiến lược.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cuối cùng, yêu cầu đối với những cán bộ xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư là phải có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực công việc trong nhiệm kỳ XIV và cả những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đây là một yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc!

Trong bối cảnh công việc ngày càng nặng nề, tốc độ vận động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội rất nhanh, người lãnh đạo không chỉ cần trí tuệ mà còn cần sức bền để duy trì sự tỉnh táo, bản lĩnh, tinh thần dấn thân, ý chí cải cách, vững vàng vượt qua áp lực.

Một lãnh đạo khỏe mạnh, kiên định, làm việc bền bỉ chính là hình ảnh biểu tượng của một Đảng năng động, hiện đại và hiệu quả. Từ tinh thần đến thể chất, sức bền chính trị là bảo chứng cho sự ổn định, cho khả năng dẫn dắt lâu dài.

Thế nên 5 "điểm cộng" Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra không chỉ là yêu cầu cho một kỳ nhân sự cụ thể, mà là định hướng lâu dài để hình thành đội ngũ lãnh đạo có trí tuệ, đạo đức, năng lực và sức chiến đấu cao. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chặng đường đến năm 2030 - mốc 100 năm thành lập Đảng, và xa hơn là tầm nhìn 2045, khi Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một Đảng mạnh chỉ có thể được xây trên nền tảng của những con người mạnh, cả về phẩm chất và năng lực.

Hội nghị Trung ương 14 vì thế không chỉ bàn chuyện nhân sự, mà còn đặt nền tảng cho một mô hình lãnh đạo mới. Mỗi "điểm cộng" chính là một cam kết về tầm vóc, trách nhiệm và sự cống hiến.

Như Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm "chọn đúng người cho đúng việc," nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả./.

Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII: Dấu ấn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Hội nghị Trung ương 14 khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng vững chắc hướng tới Đại hội XIV.