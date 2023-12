5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2023

Website Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, vừa công bố xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023.

Trong số 7 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng, có 5 người trong nước và 2 người nước ngoài, gồm Giáo sư, Tiến sỹ Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội, xếp hạng 2 thế giới), Tiến sỹ Trần Nguyễn Hải (trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 603), Tiến sỹ Thái Hoàng Chiến (trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 621), Tiến sỹ Phùng Văn Phúc (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng 762) và Tiến sỹ Hoàng Nhật Đức (trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 968)./.