5 tháng: Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu bằng 47,7% dự toán

Ngày 9/6, Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt 215.140 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng), bằng 41,6% chỉ tiêu phấn đấu (516.500 tỷ đồng), tăng 16,9% (tương ứng tăng 31.079 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đạt 215,66 tỷ USD (tăng 19,5%, tương ứng tăng 35,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước); nhập khẩu hàng hóa 5 tháng năm 2026 đạt 229,46 tỷ USD (tăng 30,8%, tương ứng tăng 54,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước); tổng xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng năm 2026 đạt 445,12 tỷ USD (tăng 25%, tương ứng tăng 89,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, Cục Hải quan đã ban hành các kế hoạch và văn bản cảnh báo đối với một số mặt hàng nổi cộm, đồng thời tăng cường kiểm soát chống buôn lậu...

Kết quả từ ngày 7/5 đến hết ngày 30/5, toàn ngành hải quan đã phát hiện và xử lý 41 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có 2 vụ việc được chuyển cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định.

Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.931 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8.394,3 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển khởi tố 50 vụ. Số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 2.627,1 tỷ đồng.Ngoài ra, trong đấu tranh phòng, chống ma túy, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 72 vụ với 196 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 23 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 428,07kg ma túy các loại.

Theo Cục Hải quan, lực lượng Hải quan đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu.

Cục Hải quan cũng đề nghị người dân không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, không mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm./.

Chính phủ yêu cầu tăng cường siết chặt quản lý thuốc lá Chỉ thị số 25/CT-TTg ban hành ngày 9/6/2026 yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

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