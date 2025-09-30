55 tỷ USD cho thương vụ kỷ lục của ngành game

Ngày 29/9, tập đoàn trò chơi điện tử hàng đầu thế giới Electronic Arts (EA) - “cha đẻ” của các trò chơi đình đám như The Sims và FIFA-thông báo sẽ được liên danh do Quỹ Đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia (Arập Xêút) dẫn đầu mua lại với giá 55 tỷ USD.

Liên danh này gồm PIF, quỹ đầu tư Mỹ Silver Lake và Affinity Partners – công ty có trụ sở tại Miami (Mỹ) do cựu cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner sáng lập. Hiện PIF nắm giữ 9,9% cổ phần tại EA.

Theo tuyên bố chính thức, đây sẽ là thương vụ mua lại bằng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử ngành đầu tư tư nhân, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Dự kiến thương vụ hoàn tất vào đầu tài khóa 2027, sau khi được cổ đông và cơ quan quản lý phê duyệt.

Thương vụ được tài trợ bằng 36 tỷ USD vốn góp từ liên danh và khoảng 20 tỷ USD vốn vay từ ngân hàng JPMorgan Chase. Đây được xem là bước đi chiến lược tiếp theo của PIF trong lĩnh vực trò chơi điện tử, thể hiện tham vọng tái định hình nền kinh tế của Saudi Arabia theo tầm nhìn 2030.

Chủ tịch EA Andrew Wilson cho biết, thương vụ là sự ghi nhận cho nỗ lực của đội ngũ EA và sẽ mở ra cơ hội mới trên thị trường toàn cầu.

Được thành lập năm 1982, EA hiện sở hữu các tựa game đình đám như FIFA, Madden NFL, The Sims và Battlefield. Trong tài khóa gần nhất, doanh thu của EA đạt 7,5 tỷ USD.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu đại dịch COVID-19, EA và toàn ngành đang chứng kiến đà chững lại, song các sản phẩm chủ lực vẫn duy trì sức hút.

Đặc biệt, The Sims 4 đã thu hút 85 triệu người chơi tính đến tháng 5/2024, trong khi EA Sports FC (phiên bản mới của FIFA) tiếp tục nằm trong nhóm game bán chạy nhất Tây Âu năm 2023.

Việc đầu tư vào EA nằm trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời đưa ngành trò chơi điện tử trở thành trụ cột trong chương trình cải cách đầy tham vọng “Tầm nhìn 2030” của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ./.

