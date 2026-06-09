6 quốc gia trừng phạt các cá nhân, tổ chức liên quan bạo lực ở Bờ Tây

Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày 9/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, đây là một phần trong nỗ lực chung của nhóm 6 nước nhằm xử lý các hành vi bị cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng và bạo lực tại khu vực.

Trong đợt trừng phạt lần này, Anh áp đặt biện pháp đối với 6 tổ chức và 1 cá nhân bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào các hành vi bạo lực hoặc hỗ trợ các tiền đồn định cư tại Bờ Tây.

Pháp, Canada và Na Uy cũng công bố các biện pháp tương tự, trong khi Australia và New Zealand đã triển khai các động thái phối hợp từ tuần trước.

Các mục tiêu trừng phạt được cho là thuộc các mạng lưới cung cấp tài chính, hậu cần và nguồn lực cho các trang trại và tiền đồn của người định cư, gây quỹ hoặc cung cấp nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến bạo lực và đe dọa người Palestine.

Theo quyết định của các nước tham gia, những cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và bị hạn chế đảm nhiệm vai trò quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp.

Bên cạnh các biện pháp trừng phạt, Anh cũng lần đầu tiên cập nhật hướng dẫn dành cho doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài, khuyến cáo tránh tham gia các hoạt động kinh tế và tài chính liên quan đến các khu định cư của Israel tại Bờ Tây, vốn bị nhiều quốc gia coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh việc mở rộng khu định cư và các hành vi bạo lực liên quan là bất hợp pháp, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến triển vọng giải pháp hai nhà nước cũng như hòa bình và an ninh lâu dài giữa Israel và Palestine.

Ngoài ra, Anh cũng công bố thêm 1 triệu bảng (1,3 triệu USD) hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo tại Gaza, nâng tổng viện trợ lên 4 triệu bảng, đồng thời cam kết ít nhất 10 triệu bảng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Chính quyền Palestine trong năm 2026./.

EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây EU đưa 4 thực thể và 3 cá nhân Israel vào danh sách trừng phạt với cáo buộc liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh trong toàn khối.