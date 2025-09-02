80 năm Quốc khánh: Báo chí Nga đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm hoành tráng

Ngày 2/9, các tờ báo chính của Nga đều đưa tin đậm nét về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm ngày Quốc khánh của Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Hãng TASS đưa tin cuộc diễu binh binh có sự tham gia của 16.000 quân nhân thuộc các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân và Công an Việt Nam, cùng với đoàn diễu binh của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào và Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia 80.

Bản tin cho biết đây là lần đầu tiên kể từ cuộc duyệt binh tại Hà Nội năm 1985, các đoàn quân đủ loại đã diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, có sự xuất hiện của các khí tài quân sự hạng nặng.

Cuộc diễu binh trưng bày những mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại nhất, bao gồm công nghệ tên lửa tiên tiến, xe tăng, trong đó có xe tăng T-90, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, các đơn vị phòng không và pháo tự hành, xe tác chiến điện tử và hệ thống không người lái sản xuất trong nước.

Các phi công Không quân Việt Nam đã trình diễn kỹ năng bay, trình diễn phần diễu binh trên trực thăng Mi, máy bay huấn luyện Yak-130 và máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Ngoài lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, các thành viên của các phái đoàn nước ngoài cấp cao từ Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba và Campuchia cũng tham dự lễ kỷ niệm với tư cách khách mời danh dự.

Đại diện cho Nga là phái đoàn nghị viện và đảng, do Bí thư Đại hội đồng Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Vladimir Vladimirovich Yakushev dẫn đầu.

Trong khi đó, trang Kommersant có bài viết “Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập bằng một cuộc diễu binh lớn,” trong đó nêu rõ đây là sự kiện diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Đường phố Thủ đô Việt Nam tràn ngập hàng chục nghìn người mang cờ, hầu hết đều mặc áo đỏ. Cuộc diễu hành trưng bày các khí tài quân sự mới nhất, bao gồm xe tăng, tên lửa, trực thăng và máy bay chiến đấu.

Hàng nghìn binh sỹ Việt Nam diễu hành cùng với quân nhân từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Hạm đội Việt Nam (chủ yếu là khinh hạm và tàu ngầm) đã diễu hành tại vịnh Cam Ranh, nơi trước đây từng là một căn cứ quân sự của Liên Xô.

Đội hình diễu binh trên biển tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)

Bài báo cũng nhấn mạnh Chính quyền Việt Nam đã chi một khoản tiền mặt chưa từng có, 100.000 đồng (3,8 USD)/người cho 100 triệu công dân, và cũng đã ân xá cho hơn 13.900 tù nhân trong dịp này.

Trang tin vesti.ru đăng bài viết “Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập và thành lập Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa đầu tiên” đưa tin Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của 15.680 quân nhân và thiết bị quân sự, được tiếp nối bởi cuộc diễu hành của nhân dân lao động.

Cuộc duyệt binh cũng sẽ có sự tham gia của các đơn vị từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đại diện cho Nga là đại đội danh dự của Trung đoàn Preobrazhensky, chỉ huy độc lập số 154.

Kênh smotrim ngày 2/9 cũng có phóng sự về lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kênh đưa tin khoảng 40.000 người tham gia diễu binh, diễu hành: 87 đơn vị, bao gồm bốn đội danh dự, 22 đội quân và 14 đội thiết bị quân sự, cùng 30 máy bay chào đón khách từ trên không, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su và Yak do Nga sản xuất, cũng như trực thăng Mi.

Một phân đội của lực lượng vũ trang Nga tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 bao gồm nhóm 33 lính cận vệ Nga thuộc Trung đoàn Preobrazhensky 154 đã đến Hà Nội vào ngày 20/8.

Chỉ huy phân đội Nga là Trung úy Anton Mikhailov, người từng đứng trong nhóm quân kỳ vào ngày 9/5 tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, nơi lần đầu tiên một nhóm của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tham gia.

Kênh smotrim cho biết khoảng 150.000 người đã tụ tập để xem lễ duyệt binh tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia/.

Những khoảnh khắc hào hùng tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang nghiêm, quy mô tương đương sự kiện chính thức.