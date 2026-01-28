85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Đổi mới trên quê hương cách mạng Pác Bó

Ngày 28/1/1941, sau ba thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 tại Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Tròn 85 năm kể từ ngày Bác Hồ về nước, quê hương cội nguồn cách mạng giờ đây đã có nhiều đổi thay. Lời Bác dạy năm xưa là sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng – vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước – làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Quyết định chiến lược đó không chỉ thể hiện tài thao lược của Người mà còn khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng Việt Nam hiện đại. Trong ảnh: Toàn cảnh khu căn cứ cách mạng Pác Bó (Cao Bằng). (Ảnh: TTXVN)

Những ngày này, con đường rộng, trải nhựa phẳng lì từ xã Trường Hà vào Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó rợp đầy cờ đỏ sao vàng. Người dân Pác Bó đang háo hức chào đón Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026).

Bí thư Chi bộ xóm Pác Bó Dương Thị Hợp cho biết xóm có gần 90 hộ với 370 nhân khẩu, trong đó gần 50 hộ tham gia kinh doanh cung cấp dịch vụ du lịch, phục vụ nhân dân và du khách, qua đó cải thiện điều kiện kinh tế cho địa phương.

Nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế có cuộc sống ổn định, vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống, tận dụng tốt cơ hội để làm du lịch và các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Bà Lô Thị Hính (hộ kinh doanh) tại khu vực suối Lenin chia sẻ bà bán hàng lưu niệm cho khách, từ quần, áo thổ cẩm, khăn, mũ đến các món đồ lưu niệm thủ công. Đặc biệt, bà ưu tiên bán các đặc sản OCOP của địa phương. Khách du lịch đến đây cũng thích mua được những đồ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài các gian hàng bán đồ lưu niệm, người dân còn được tạo điều kiện tham gia lái xe điện, chụp ảnh... Những công việc này đã giúp nhiều hộ dân khác trong xóm thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Tận dụng tiềm năng vùng đất cội nguồn, người dân xã Trường Hà mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Nhiều loại nông sản đặc trưng như dưa lưới, thanh long ruột đỏ, cá tầm... dần trở thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Điển hình là hộ ông Ngụy Văn Thành ở xóm Pác Bó, thành công với mô hình nuôi cá tầm.

Ông Thành cho biết hiện nay, gia đình ông có diện tích nuôi cá tầm trên 1.000m2 với 10 bể cá, trung bình nuôi từ 8.000 đến 9.000 con mỗi năm, sản lượng khoảng 9-10 tấn. Hàng năm, thu nhập của gia đình ông đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân khác trong xã cũng thành công với mô hình homestay gắn với du lịch sinh thái, thu hút du khách. Những mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo xã: từ xã thuần nông, đến nay thương mại dịch vụ đã chiếm khoảng 25 % cơ cấu kinh tế của xã.

Cùng đó, Cửa khẩu Sóc Giang cũng là một lợi thế chiến lược của xã Trường Hà. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt gần 9,6 triệu USD, vượt gần 160% chỉ tiêu. Với việc đẩy mạnh hợp tác, tạo cơ chế thông thoáng để thu hút doanh nghiệp, kinh tế cửa khẩu sẽ là "cú hích" để người dân biên giới nâng cao thu nhập.

Công tác an sinh xã hội cũng được xã Trường Hà đặc biệt chú trọng. Năm 2025, xã hoàn thành xóa 38/38 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên thay thế cho những nếp nhà tranh vách đất là minh chứng rõ nhất cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Năm 2026, xã tiếp tục đề nghị hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 22 hộ với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ.

Gia đình ông Đặng Văn Piao (75 tuổi, xóm Lũng Nhùng, xã Trường Hà), là một trong những gia đình được hỗ trợ xây nhà, xúc động chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đã già yếu, không còn sức lao động, sống trong căn nhà xiêu vẹo. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, có cán bộ, nhân dân mang vác vật liệu đến tận nơi giúp làm cho nhà mới, Tết này gia đình có nhà mới rồi, vui lắm. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn thật nhiều."

Trong ảnh: Núi Karl Marx, suối Lenin tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó . (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ông Triệu Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà cho biết: "85 năm trước, Bác Hồ về đây khởi nguồn cho ngọn lửa cách mạng. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn đang cháy sáng trong tim mỗi người dân Trường Hà, ngọn lửa của ý chí vươn lên, của khát vọng làm giàu và xây dựng quê hương đất nước. Xã đề ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; thu ngân sách 14 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%."

Để đạt được điều đó, theo ông Triệu Văn Thuận, Trường Hà tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, giữ vững an ninh biên giới.

Mùa Xuân xưa, núi thiêng Pác Bó, suối ngàn Lê-nin vinh dự đón Bác trở về quê hương. Ngày nay, Pác Bó cùng xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tiếp tục viết nên bản hùng ca mới của thời đại, ca ngợi sự no ấm, hạnh phúc và phát triển bền vững trên mảnh đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc./.

Chủ tịch nước: Phát huy giá trị của Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Pác Bó Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Pác Bó.