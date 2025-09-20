Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số

Chiến lược chuyển đổi số của Agribank tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Chuyển đổi số toàn diện và bền vững

Với chủ đề “Tài chính số toàn diện: Kỷ nguyên dữ liệu và tài sản số - hướng đến trung tâm tài chính hiện đại và bền vững,” diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành tài chính. Nếu như trước đây, trọng tâm là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho toàn dân, thì đến năm 2025, trọng tâm đã chuyển sang hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chính phủ hiện đang thúc đẩy ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử; đồng thời đẩy mạnh cơ chế sandbox fintech để thử nghiệm các mô hình mới như P2P lending, ngân hàng số 100% trực tuyến, tài sản số và blockchain. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là nền tảng để hình thành một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Đặc biệt, định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn trực tiếp với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình tài sản số, mở rộng vượt ra khỏi phạm vi tiếp cận tài chính cơ bản.

Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận những vấn đề then chốt trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

Đại diện Agribank, Phó Tổng Giám đốc Lê Hồng Phúc đã tham dự và khẳng định sự quan tâm của Agribank đối với tiến trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Trong phiên báo cáo chính, ông Nguyễn Khắc Trung - Trưởng ban Ngân hàng số Agribank - trình bày tham luận về chiến lược chuyển đổi số toàn diện và bền vững, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Agribank trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Ông Nguyễn Khắc Trung khẳng định: “Chuyển đổi số là con đường tất yếu và là động lực quan trọng để Agribank nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế trên thị trường.” Agribank đã ban hành và triển khai đồng bộ các chiến lược, hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Trưởng ban Ngân hàng số Agribank trình bày tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Chiến lược này tập trung vào ba trọng tâm: Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, lấy công nghệ làm khâu đột phá; đầu tư phát triển công nghệ gắn với dự báo xu thế, đảm bảo tính kế thừa và phát huy lợi thế.

Dựa trên định hướng đó, Agribank đã triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số tầm nhìn đến năm 2030 với 5 nhóm nhiệm vụ chính: Hình thành và phát triển mô hình ngân hàng số; phát triển, khai thác hiệu quả dữ liệu số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực số; đẩy mạnh truyền thông và hợp tác công nghệ.

Những dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số

Đến nay, hoạt động chuyển đổi số tại Agribank đã ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng. Ngân hàng xây dựng thành công hệ sinh thái số toàn diện, đa kênh, đa tiện ích. Mô hình quầy giao dịch thông minh đang dần thay thế quầy truyền thống, vừa hiện đại vừa thân thiện, đặc biệt phù hợp với khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, triển khai giải pháp xác thực và chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong cung ứng dịch vụ. Ngân hàng tập trung nguồn lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhất như AI, điện toán đám mây (Cloud), giao diện lập trình mở (Open API) để phát triển các dịch vụ tài chính thông minh.

Về nhân sự, Agribank xây dựng chiến lược thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực số, tư duy đổi mới, sẵn sàng thích ứng công nghệ.

Gian hàng của Agribank tại diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu, khách mời tham quan, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyển đổi số của Agribank không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường. Agribank đã tích hợp các mục tiêu ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi, khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Bên cạnh việc cung cấp các gói tín dụng, Agribank còn đóng vai trò cầu nối trong xây dựng hệ sinh thái chuỗi giá trị nông sản. Ngân hàng tài trợ các mô hình liên kết sản xuất từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ - đặc biệt chú trọng hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ - giúp nâng cao tính cạnh tranh và tổ chức lại sản xuất. Đồng thời, Agribank nỗ lực kết nối nông dân với thông tin thị trường, công nghệ và đối tác tiêu thụ, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị số, đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế.

An toàn và bảo mật – nền tảng niềm tin đến khách hàng

Đối với vấn đề an toàn bảo mật, ông Nguyễn Khắc Trung cho biết Agribank đã đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ bảo mật tiên tiến, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng hệ thống vững chắc và đáng tin cậy. Ngân hàng triển khai đồng bộ giải pháp bảo mật đa lớp, bao gồm xác thực đa yếu tố (MFA), sinh trắc học (vân tay - Fingerprint, nhận diện khuôn mặt - Face ID) và mã hóa dữ liệu đầu cuối. Các hệ thống giám sát giao dịch hoạt động liên tục, kịp thời phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Trong tương lai, Agribank sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, Học máy (Machine Learning) để phân tích hành vi người dùng, nhận diện giao dịch bất thường và dự báo rủi ro lừa đảo. Dữ liệu lớn (Big Data) cũng sẽ được tận dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện, từ đó cá nhân hóa sản phẩm, dịch vụ và mang đến giải pháp tài chính phù hợp nhất.

Vinh danh tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025

Trong khuôn khổ Diễn đàn, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Agribank vinh dự nhận 4 giải thưởng lớn: Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu; Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh; Ngân hàng Vì cộng đồng; Ngân hàng đồng hành cùng Nông nghiệp công nghệ cao.

Agribank nhận 4 giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Những giải thưởng danh giá này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Agribank trong đổi mới, sáng tạo, khẳng định sứ mệnh ngân hàng vì cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước./.

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm phát triển cùng đất nước Agribank tự hào 80 năm đồng hành cùng đất nước, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nền kinh tế bền vững và hiện đại.