Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ châu Âu ngày 8/12 thông báo đã phát hiện một xác tàu du lịch Ai Cập có niên đại khoảng 2.000 năm ở ngoài khơi bờ biển Alexandria của Ai Cập.

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

Đội thợ lặn đã nhận diện phần thân tàu dài hơn 35m và rộng khoảng 7m được bảo tồn tương đối tốt dưới lớp trầm tích biển Địa Trung Hải.

Trên thân tàu, họ phát hiện những dòng chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Hy Lạp có thể có niên đại từ nửa đầu thế kỷ I sau Công nguyên. Những ký tự này củng cố giả thuyết rằng con tàu được đóng ngay tại Alexandria.

IEASM cho rằng con tàu nhiều khả năng sở hữu một khoang nghỉ được trang trí xa hoa và vận hành hoàn toàn bằng mái chèo - kiểu thiết kế thường dành cho tầng lớp giàu có trong xã hội Ai Cập-La Mã cổ đại.

Thành phố Alexandria được Alexander Đại đế sáng lập năm 331 trước Công nguyên. Trải qua hàng thế kỷ, đô thị ven biển từng rất tráng lệ này nhiều lần hứng chịu những trận thiên tai mạnh đến mức khiến cả đảo Antirhodos chìm xuống biển, và chỉ được phát hiện lại vào năm 1996.

Từ đó đến nay, các nhà khảo cổ đã vớt lên vô số tượng cổ, tiền xu và nhiều báu vật khác, trong đó một phần được trưng bày tại Bảo tàng Hy Lạp-La Mã ở Alexandria.

Ông Franck Goddio - Giám đốc IEASM - gần đây đã công bố một báo cáo toàn diện về đảo Antirhodos và Đền thờ nữ thần Isis dựa trên hơn 30 năm thám hiểm dưới nước. Ông nhận định xác tàu đắm vừa được phát hiện “sẽ mở ra cánh cửa mới bước vào đời sống, tôn giáo, sự giàu có và những thú vui đường thủy của Ai Cập La Mã cổ đại.”

Dù sở hữu nhiều di tích cổ quý giá nhưng Alexandria ngày nay lại là một trong những thành phố dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

Thành phố này ước tính bị sụt lún hơn 3mm mỗi năm và ngay cả trong kịch bản biến đổi khí hậu lạc quan nhất của Liên hợp quốc, 1/3 diện tích Alexandria vẫn có nguy cơ chìm hoặc trở nên không thể sinh sống được vào năm 2050./.

