Airbus lạc quan về nhu cầu máy bay giữa áp lực giá nhiên liệu

Trong phát biểu ngày 9/6, Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất máy bay Airbus, Guillaume Faury, cho biết không có dấu hiệu cho thấy tình trạng huỷ đơn đặt hàng máy bay, dù những biến động giá nhiên liệu gần đây đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không.

Ông Faury, người đứng đầu tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất châu Âu, cho biết các hãng hàng không đã chịu những tổn thất lớn trong những năm gần đây nhưng vẫn duy trì các đơn đặt hàng, điều đang cho thấy nhu cầu dài hạn đối với máy bay mới vẫn ổn định.

Các hãng hàng không toàn cầu đang phải đối mặt với những áp lực lớn, khi xung đột tại Trung Đông làm giảm nguồn cung nhiên liệu máy bay khiến giá tăng cao và làm gián đoạn các hành lang hàng không quan trọng, buộc các hãng phải đi đường vòng tốn kém chi phí.

Chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn 100 ngày, gây thêm áp lực lên hoạt động và lợi nhuận của ngành.

Theo Cơ quan Thống kê Giao thông Vận tải Mỹ (BTS), các hãng hàng không nước này đã chi gần 6,5 tỷ USD cho nhiên liệu trong tháng 4/2026, tăng hơn 26% so với tháng trước đó và tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái.

BTS cho biết giá nhiên liệu máy bay trong tháng 4/2026 đạt trung bình 4,11 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 94 xu so với tháng 3/2026 và tăng 1,81 USD so với cùng kỳ năm trước. Giá nhiên liệu leo thang đang làm tăng đáng kể chi phí vận hành của các hãng hàng không.

Trong khi đó, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng vừa cảnh báo lợi nhuận của ngành hàng không toàn cầu trong năm 2026 có thể giảm mạnh do giá nhiên liệu tăng cao và những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng.

Tổ chức này hiện dự báo lợi nhuận ròng của toàn ngành chỉ đạt khoảng 23 tỷ USD trong năm 2026, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 41 tỷ USD và giảm mạnh so với mức khoảng 45 tỷ USD của năm 2025.

Lợi nhuận bình quân trên mỗi hành khách cũng được dự báo giảm xuống còn khoảng 4,5 USD, so với mức 9,1 USD của năm 2025.

Theo Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tình trạng nguồn cung nhiên liệu hàng không bị thắt chặt đang tạo thêm áp lực lên các hãng vận tải.

Chỉ riêng tại Mỹ, các hãng hàng không đã chi 5,06 tỷ USD cho nhiên liệu máy bay trong tháng 3/2026, tăng mạnh so với mức 3,88 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Ông Walsh cho biết nhiều hãng đang phải cắt giảm các đường bay kém hiệu quả, điều chỉnh kế hoạch khai thác và tăng giá vé để bù đắp chi phí.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng chống chịu trước áp lực kéo dài từ giá nhiên liệu và chi phí vận hành gia tăng. Theo ông, ngành hàng không có thể sẽ chứng kiến thêm các vụ sáp nhập, tái cơ cấu hoặc thậm chí đóng cửa doanh nghiệp trong thời gian tới./.

China Eastern Airlines chi gần 16 tỷ USD mua 101 máy bay Airbus A320neo Theo một tuyên bố được nộp trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, 101 máy bay Airbus A320neo dự kiến sẽ được giao theo từng đợt từ năm 2028 đến năm 2032.