Algiers - "viên ngọc thô" lãng mạn bên bờ Địa Trung Hải

Nếu có một thành phố được dệt nên từ nắng vàng, từ những bức tường vôi trắng nhuốm màu thời gian và vị mặn mòi của biển cả, đó chắc chắn phải là Algiers.

Sau nhiều năm lặng lẽ ẩn mình trên bản đồ du lịch quốc tế, thủ đô của Algeria giờ đây đang mở rộng cánh cửa, sẵn sàng kể cho thế giới nghe về một khúc giao hưởng mới - nơi quá khứ thuộc địa Pháp lãng mạn, dấu ấn Ottoman trầm mặc và hơi thở Bắc Phi đương đại dịu dàng hòa vào làm một.

Trước khi chạm ngõ thủ đô xinh đẹp này, bạn hãy thử chậm lại một nhịp để nhận ra mình đang đứng trên mảnh đất rộng lớn nhất châu Phi với diện tích gần 2,4 triệu km2.

Nằm ở vị trí chiến lược tại Bắc Phi, phía Bắc Algeria giáp Địa Trung Hải với bờ biển dài hơn 1.200km, trong khi phần lớn lãnh thổ phía Nam được bao phủ bởi sa mạc Sahara huyền thoại. Đất nước này là sự tổng hòa của những thái cực địa lý: từ những bình nguyên xanh duyên hải, dãy núi Atlas sừng sững cho đến những cồn cát vàng lượn sóng vô tận.

Chính sự bao la và đa dạng ấy đã biến Algeria thành một ẩn số đầy quyến rũ dành riêng cho những bước chân khát khao khám phá, muốn xa rời những lối mòn du lịch đại trà.

Nếu cả đất nước Algeria là một cuốn tiểu thuyết, thì thủ đô Algiers chính là chương mở đầu đầy lộng lẫy.

Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Houari Boumediene vào lúc 9 giờ sáng. Bước ra khỏi khoang hành khách, tôi vốn chuẩn bị tinh thần cho cái nóng hầm hập đặc trưng của Bắc Phi, nhưng Algiers đã hào phóng chào đón chúng tôi bằng một làn gió Địa Trung Hải mát rượi và bầu trời ngập nắng trong vắt.

Nổi bật dưới vòm trời ấy là màu trắng tinh khôi của những tòa nhà mang phong cách kiến trúc Pháp thuộc đặc trưng chạy dọc các đại lộ, tạo nên sự tương phản tuyệt vời với sắc xanh thẳm của vịnh cảng.

Thủ đô Algiers nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Từ ô cửa kính chiếc xe đang bon bon hướng về trung tâm, Algiers hiện lên bằng một nguồn năng lượng căng tràn sức sống. Dưới phố, nhịp xe cộ ngược xuôi tấp nập; trên cao, những đàn chim biển tự do chao lượn giữa tầng không. Cả thành phố lúc này như được bao phủ bởi một thứ nắng vàng sóng sánh như mật. Men theo những con dốc quanh co ôm lấy bờ biển, Algiers giống như một bức tranh kiến trúc hài hòa giữa nét lãng mạn của châu Âu và sự huyền bí của thế giới Arab.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là Algiers không hề mang lại cảm giác ngột ngạt hay xô bồ của đô thị hơn 3 triệu dân. Ngược lại, nơi đây vẫn toát lên một vẻ yên bình, thư thái rất riêng, nơi giữ gìn trọn vẹn những lớp trầm tích lịch sử và là trung tâm chính trị-kinh tế đầu não của quốc gia.

Ẩm thực Algeria đặc trưng bởi sự phong phú được ban tặng từ sản vật của cả đất liền và biển cả. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Chúng tôi đến đây vào dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế SITEV 2026, thời điểm mà cả thành phố như đang rạo rực một khát khao chuyển mình, sẵn sàng mở lòng đón nhận những bước chân khám phá từ khắp nơi trên thế giới.

Casbah - mê cung lịch sử giữa lòng thủ đô

Điểm nhấn kiêu hãnh nhất của Algiers chính là Casbah - khu phố cổ được UNESCO vinh danh từ năm 1992.

Nhìn từ xa, Casbah tựa như ngọn thác đổ bằng những ngôi nhà vôi trắng xếp tầng trên sườn đồi hướng ra Địa Trung Hải. Càng đi sâu vào lòng mê cung, thành cổ càng thu hẹp lại, cô đặc thành những con ngõ nhỏ đến ngỡ ngàng. Có những lối đi hẹp đến mức, chỉ cần dang nhẹ hai tay, lòng bàn tay bạn đã có thể đồng thời chạm vào hai bức tường đá vôi mát rượi ở hai bên đường.

Casbah của Algiers, khu phố cổ kiên cố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1992. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Thế nhưng, ẩn sau sự chật hẹp mang dấu ấn thời gian ấy, bạn sẽ lập tức bị chinh phục bởi một thực tế vô cùng sinh động: trên nền trắng hàng trăm năm, những mảng tường sơn màu hiện đại và những cánh cửa rực rỡ được người dân khéo léo tô điểm, thổi vào lòng di sản một sức sống đương đại đầy thú vị.

Ngược dòng thời gian, Casbah từng là trung tâm quyền lực thời Ottoman, rồi trở thành biểu tượng kháng chiến kiên cường trong cuộc chiến giành độc lập của Algeria. Ngày nay, các đền thờ cổ và những quảng trường nhỏ vẫn lặng lẽ lưu giữ dấu tích của bao thăng trầm. Đi giữa như thể ta đang bước vào một thước phim cũ của vùng Địa Trung Hải, nơi mỗi bậc cầu thang đá đều chở che ký ức của hàng trăm năm tuổi.

Chính bầu không khí hoài niệm ấy đã khiến nhiều người lữ khách phải thốt lên lời thán phục khi đặt chân đến đây. "Ôi, thật tuyệt vời! Đi giữa Casbah mà tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một bộ phim điện ảnh cổ tích vậy!," Yuichi Iwasaki, một du khách người Nhật Bản chia sẻ khi được hỏi về cảm nhận của mình.

Quả thực, việc lạc vào các ngõ nhỏ lát đá tại đây là một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Đường đi len lỏi qua ban công sắt kiểu Ottoman và những vách tường nhuốm màu sương gió, nơi ánh nắng luồn qua khe mái, nhảy múa trên nền đá mòn vẹt.

Một ngôi nhà nhỏ đong đầy lịch sử tại khu phố cổ Casbah. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Giữa lòng di sản, nhịp sống vẫn trôi qua êm đềm: tiếng trẻ con đùa nghịch, mùi bánh mì mới nướng và hương trà bạc hà thơm ngát tỏa ra từ những ô cửa sổ nhỏ xíu, tạo nên một ốc đảo yên bình tách biệt khỏi thủ đô hối hả bên ngoài.

Notre-Dame d’Afrique - ngọn hải đăng tinh thần của thành phố

Rời khỏi những lát cắt trầm mặc của Casbah, chúng tôi ngược dốc lên Vương cung thánh đường Notre-Dame d’Afrique, ngọn hải đăng tinh thần của thành phố.

Được xây dựng từ thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc, nhà thờ nằm kiêu hãnh trên ngọn đồi cao nhìn ra vịnh biển rộng lớn. Công trình gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc Byzantine độc đáo pha trộn phong cách Moorish của vùng Bắc Phi.

Từ khoảng sân rộng trước nhà thờ, ta có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ thành phố trắng đang trải dài mềm mại bên bờ Địa Trung Hải xanh ngắt, cảm nhận một sự che chở thiêng liêng đã tồn tại qua hai thế kỷ.

Có một điều ở Algiers luôn dễ dàng chinh phục trái tim của bất kỳ vị khách lữ hành nào, đó là sự đan xen đầy quyến rũ giữa hai thế giới ngay trong đời sống thường nhật.

Dạo bước dọc theo những đại lộ thênh thang rợp bóng cọ, ngắm nhìn các quán cà phê vỉa hè nép mình dưới những tòa nhà màu kem có ban công sắt uốn lượn tinh tế, tôi cứ ngỡ mình đang đi lạc giữa con phố nhỏ thanh bình nào đó ở miền Nam nước Pháp. Thế nhưng, chỉ cần rẽ đại vào một lối nhỏ dẫn vào khu chợ bản địa, không gian Arab nồng đượm lập tức ùa về đánh thức mọi giác quan. Kìa là tiếng chuyện trò rôm rả, là mùi gia vị cumin, quế thơm nồng lẫn trong làn khói từ các quầy thịt nướng ven đường, và cả những nụ cười hiền hậu của các cụ già mặc áo choàng truyền thống đang chuyện trò bên bàn trà bạc hà ấm nóng.

Djamaa El-Djazaïr - lời chào hướng tới tương lai

Để cảm nhận trọn vẹn nhịp đập của một Algeria đang tự tin hướng ra thế giới, điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của chúng tôi là Đại thánh đường Djamaa El-Djazaïr.

Sừng sững bên bờ biển với ngọn tháp minaret cao nhất thế giới vút thẳng lên nền trời xanh, công trình vĩ đại này đã trở thành biểu tượng mới đầy kiêu hãnh của Algiers trong thế kỷ XXI. Trái ngược với những nét chạm khắc chi tiết, nhuốm màu thời gian của phố cổ Casbah, Djamaa El-Djazaïr khoác lên mình kiến trúc tối giản nhưng vô cùng bề thế và hoành tráng.

Djamaa El-Djazaïr, biểu tượng mới cho những khát vọng và tương lai của Algiers. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Đứng trên tầng tháp thứ 40 khi hoàng hôn dần buông, ta có thể thu trọn vẹn toàn cảnh thành phố lung linh vào tầm mắt. Trước không gian bao la và lộng lẫy ấy, tôi như cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của một đất nước Bắc Phi đang hướng về một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự phát triển rộng mở và khát vọng kết nối năm châu.

Algiers không phải là một điểm đến bóng bẩy, hào nhoáng kiểu công nghiệp giải trí. Sức hút của nó đến từ sự chân thật nguyên bản: từ những vách tường cũ kỹ đầy kiêu hãnh ở Casbah, từ màu xanh ngắt của Địa Trung Hải và từ lòng hiếu khách mộc mạc của con người nơi đây.

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến chưa bị thương mại hóa, một nơi mà lịch sử vẫn đang sống thở từng ngày bên sóng biển, hãy đặt vé đến Algiers. Vì nơi đây, Địa Trung Hải không chỉ gặp thế giới Arab, mà chính cái nhịp sống yên bình, sâu lắng ấy sẽ chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi kẻ lữ hành./.

