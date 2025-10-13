Xã hội

Ấm áp tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về đồng bào

Tại Hàn Quốc, sáng 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do bão số 10  và bão số 11.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và bão số 11 (tên quốc tế là Matmo).

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán với sự tham dự của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK), cùng các hội đoàn và đông đảo bà con kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại nghiêm trọng ở trong nước do thiên tai, Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực quyên góp và chung tay chia sẻ với đồng bào ở các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

“Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để thể hiện tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về quê hương, đặc biệt là những đồng bào đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai và bão lũ,” Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và tấm lòng nhân ái của bà con, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - một giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ cho biết toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển về Việt Nam thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào ở những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão vừa qua./.

