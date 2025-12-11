Ẩm thực Italy được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận ẩm thực Italy là một biểu tượng văn hóa.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo, được đưa ra trong kỳ họp của UNESCO tại New Delhi (Ấn Độ), cho biết điều đó có nghĩa là ẩm thực Italy - từ mỳ Italy và phô mai mozzarella đến rượu vang và tiramisu - sẽ được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá.



Trong thông báo của mình, UNESCO mô tả ẩm thực Italy là “sự pha trộn văn hóa và xã hội của các truyền thống ẩm thực” và là một cách “chăm sóc bản thân và người khác, thể hiện tình yêu thương và khám phá lại cội nguồn văn hóa” đồng thời mang đến cho cộng đồng một kênh “để chia sẻ lịch sử của họ và mô tả thế giới xung quanh.”



Theo UNESCO, ẩm thực Italy là một hoạt động cộng đồng nhấn mạnh sự gắn kết với ẩm thực, sự tôn trọng nguyên liệu và những khoảnh khắc sum họp bên bàn ăn… Mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính đều tham gia, trao đổi các công thức nấu ăn, gợi ý và câu chuyện, với ông bà thường truyền lại các món ăn truyền thống cho con cháu.



Còn trong một video được đăng tải trên tài khoản Instagram của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, chỉ vài phút sau khi thông báo được đưa ra, bà cho biết thông tin này khiến bà vô cùng tự hào. Bà nói: “Chúng tôi là những người đầu tiên trên thế giới nhận được sự công nhận này, điều tôn vinh con người và bản sắc của chúng tôi. Đối với người Italy, ẩm thực không chỉ đơn thuần là thức ăn hay một bộ sưu tập công thức nấu ăn. Nó còn hơn thế nữa: đó là văn hóa, truyền thống, công việc và sự giàu có.”



Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Italy, ông Francesco Lollobrigida nhấn mạnh chiến thắng này là “một lễ kỷ niệm thuộc về tất cả mọi người bởi vì nó nói lên cội nguồn, sự sáng tạo và khả năng biến truyền thống thành hiện thực của chúng ta.”



Chính phủ Italy đã nộp đơn xin công nhận ẩm thực quốc gia là ‘di sản văn hóa phi vật thể’ từ tháng 3/2023, nhấn mạnh mối liên hệ giữa ẩm thực truyền thống, văn hóa và lối sống Italy, mô tả nó như một nghi lễ xã hội thân mật gắn kết gia đình và cộng đồng.



Italy đã có 21 truyền thống khác trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể này, bao gồm nghệ thuật làm bánh pizza Neapolitan và hát opera, và đây là quốc gia đầu tiên được công nhận về toàn bộ nền ẩm thực của họ chứ không phải chỉ một truyền thống hay công thức riêng lẻ.



Italy là quốc gia có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận nhất thế giới, khiến nước này trở nên hấp dẫn với các du khách và giờ đây khi ẩm thực Italy nằm trong danh sách, dự kiến sẽ có nhiều du khách đến Italy hơn nữa./.

