Ấn Độ: Bắt 4 người và đình chỉ công tác 3 quan chức sau vụ cháy hộp đêm

Ngày 8/12, giới chức Ấn Độ cho biết chính quyền bang Goa ở miền Tây nước này đã bắt giữ 4 người và đình chỉ công tác 3 quan chức liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại hộp đêm ở làng Arpora khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Một quan chức cho biết 4 người bị bắt giữ gồm 1 quản lý và 3 nhân viên của hộp đêm Birch by Romeo Lane. Trong khi đó, 3 quan chức bị đình chỉ công tác là những người có liên quan đến quy trình cấp phép cho hộp đêm hoạt động.

Cảnh sát đã lập chuyên án điều tra và ban hành lệnh truy nã hai anh em Saurabh và Gaurav Luthra, đồng chủ sở hữu hộp đêm. Hai đối tượng này được cho là đã lên chuyến bay đi Phuket (Thái Lan) ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Chính quyền Goa cũng đã lập ủy ban điều tra tư pháp gồm 4 thành viên để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 7/12 tại Birch by Romeo Lane, một địa điểm tiệc tùng nổi tiếng cách thủ phủ Panaji khoảng 25km và vừa đi vào hoạt động từ năm ngoái.

Đa số nạn nhân là nhân viên của hộp đêm, trong đó có 4 công dân Nepal. Họ tử vong do ngạt khói ở khu vực tầng hầm và nhà bếp. Cơ quan điều tra nghi ngờ nhiều khả năng lửa bùng phát do pháo điện./.

Ấn Độ: Cháy hộp đêm lúc rạng sáng làm 23 người thiệt mạng Một vụ cháy dữ dội tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Goa khiến 23 người tử vong, trong đó chủ yếu là nhân viên bếp. Cảnh sát cho biết cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc.