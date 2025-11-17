Ấn Độ: Bắt giữ đồng phạm vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại thủ đô New Delhi

Ngày 16/11, Lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắt giữ một đồng phạm của Umar Un Nabi - nghi phạm chính trong vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại thủ đô New Delhi hôm 10/11, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đối tượng bị bắt giữ là Amir Rashid Ali, cư trú tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, bị cáo buộc hỗ trợ mua chiếc xe được sử dụng để gây ra vụ nổ trên.

Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA), đơn vị đang điều tra vụ việc này, xác nhận đã bắt giữ 1 người ở Kashmir, bị cáo buộc cấu kết với Nabi để gây ra vụ nổ trên.

Theo NIA, Ali đã đến New Delhi hỗ trợ mua chiếc xe Hyundai i20, sau đó được gắn thiết bị nổ tự chế để gây ra vụ nổ tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách Ấn Độ xác định đây là “vụ tấn công khủng bố”./.

Ấn Độ phát hiện tình tiết mới trong vụ nổ gần di tích Pháo đài Đỏ Giới chức điều tra và tình báo của Ấn Độ cho biết các nghi phạm có thể đã lên kế hoạch chuẩn bị khoảng 32 chiếc xe cũ có chứa chất nổ để tiến hành các vụ tấn công phối hợp tại nhiều địa điểm.