Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy nỗ lực bình thường hóa quan hệ

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 18/8 đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô New Delhi, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực tái thiết lòng tin và kiểm soát căng thẳng biên giới kéo dài từ năm 2020.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Jaishankar nhấn mạnh “các khác biệt giữa hai nước không được phép leo thang thành tranh chấp,” đồng thời khẳng định hòa bình và ổn định dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ song phương.

Ông cũng đề cập đến hợp tác chống khủng bố và mong muốn các cuộc đối thoại hiện tại sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ ổn định, hướng tới tương lai và vì lợi ích chung của cả hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Ấn Độ, hai bên tổ chức vòng đàm phán Đặc phái viên lần thứ 24 về vấn đề biên giới Ấn-Trung, với sự tham gia của Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval.

Vòng đàm phán này tiếp nối vòng đối thoại trước đó tại Bắc Kinh hồi tháng 12/2024 - vốn được khôi phục sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng dự kiến gặp Thủ tướng Modi trong khuôn khổ chuyến công du, diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, nơi ông Modi được cho là sẽ tham dự vào cuối tháng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết chuyến thăm của ông Vương Nghị thể hiện cam kết của Bắc Kinh trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, duy trì tiếp xúc chiến lược, củng cố tin cậy chính trị và xử lý thỏa đáng những khác biệt nhằm bảo đảm quan hệ song phương phát triển ổn định.

Bà cũng nhấn mạnh các vòng đàm phán gần đây đã đạt được tiến triển trong vấn đề phân định và quản lý biên giới, đồng thời khẳng định hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận thông qua kênh ngoại giao trong năm 2025.

Trong khi đó, bối cảnh địa chính trị hiện nay đặt ra nhiều thách thức cho Ấn Độ.

Là thành viên chủ chốt của nhóm Bộ Tứ (Quad) - liên minh an ninh với Mỹ, Nhật Bản và Australia, Ấn Độ vừa phải tìm cách duy trì ảnh hưởng khu vực, vừa đối mặt với sức ép gia tăng từ Washington, vốn đã yêu cầu New Delhi chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga.

Tối hậu thư của Mỹ đe dọa nâng thuế nhập khẩu lên 50% nếu Ấn Độ không thay đổi lập trường - một động thái làm gia tăng căng thẳng giữa hai đối tác chiến lược.

Giữa những tính toán ngoại giao phức tạp, chuyến thăm của ông Vương Nghị được xem là bước đi quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ Trung-Ấn, đặt nền móng cho một giai đoạn đối thoại mới nhằm ngăn chặn căng thẳng biên giới và định hình lại quan hệ hai nước trong bối cảnh quốc tế đầy biến động./.

