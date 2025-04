An Giang: Bắt nguyên Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Châu Thành

Chiều 28/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phú Hào (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Thanh (nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Quá trình điều tra xác định: Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Trần Phú Hào đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Văn Thanh là Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 383 triệu đồng.

Ngay sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nói trên; đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Hào và Thanh, đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Bình Thuận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Cả 3 cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 14/1 vừa qua.