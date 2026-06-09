An Giang: Đón đưa 157 học sinh từ các hải đảo vào Rạch Giá thi tốt nghiệp THPT

Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về hồ sơ, nhân sự, cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn kỳ thi, tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác hỗ trợ, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở các vùng hải đảo.

Trưa và chiều 9/6, “Đội xe Công an tình nguyện” do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang tổ chức đã túc trực tại cảng Rạch Giá để đón, đưa 157 học sinh đến từ các đảo thuộc đặc khu Kiên Hải vào thành phố Rạch Giá tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao 6 suất học bổng hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em yên tâm bước vào kỳ thi.

Em Phạm Thị Thanh Lan, học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải), chia sẻ gia đình thuộc diện khó khăn, cha mất từ vài năm trước, mẹ làm nghề giúp việc. Vì vậy, việc được hỗ trợ chỗ ở, phương tiện đưa đón và các bữa ăn miễn phí trong thời gian tham dự kỳ thi đã giúp em và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí. Trước đây, hai mẹ con khá lo lắng về các khoản chi phí khi vào Rạch Giá dự thi. Sau khi được nhà trường thông tin về các chương trình hỗ trợ của các đơn vị, em cảm thấy yên tâm hơn, có thêm động lực để tập trung ôn tập, thực hiện tốt các bài thi, chấp hành nghiêm quy chế và giữ gìn sức khỏe nhằm đạt kết quả cao nhất.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, cho biết hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, Công an tỉnh đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện như “Chiến sỹ truyền thông,” “Xung kích bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi,” “Tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng”...

Ban Thanh niên Công an tỉnh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ suất ăn miễn phí và phối hợp trao tận nơi mỗi ngày 3 buổi cho học sinh đến từ các vùng hải đảo trong suốt thời gian tham dự kỳ thi tại Rạch Giá.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, địa phương có hơn 39.900 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, gồm 75 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng trên đất liền; 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Tổng số phòng thi chính thức là 1.707, cùng 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huy động 5.356 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó có 4.121 giám thị coi thi. Lực lượng Công an, Cảnh sát tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi gồm 506 cán bộ, chiến sỹ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh; chủ động xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, không để bị động trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất; bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi; phối hợp địa phương kiểm tra, xử lý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh như tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và các yếu tố bất lợi khác tại khu vực xung quanh điểm thi.

Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng chỉ đạo Công an tỉnh triển khai nghiêm các phương án, mở các đợt tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, khu vực chấm thi và các điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi rà soát các điều kiện bảo mật, hệ thống camera giám sát và các thiết bị điện tử có liên quan theo đúng quy định.

Sở Y tế phối hợp với các địa phương tiến hành công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương án y tế phục vụ kỳ thi; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các khu vực điểm thi, nơi lưu trú của thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Tiếp sức mùa thi; hỗ trợ nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác cho thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; không để thí sinh gặp khó trong quá trình tham gia kỳ thi; các địa phương, điểm thi quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi./.

Dự báo thời tiết trên cả nước phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; khu vực Nam Bộ-ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ