An Giang: Sạt lở bờ sông Nam Kênh 10 Châu Phú, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng

Chiều ngày 9/6, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên tuyến sông Nam Kênh 10 Châu Phú (tổ 1, ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú) xảy ra một vụ sạt lở bờ sông đoạn từ cầu Chữ S ra sông Hậu, làm hư hỏng cầu dân sinh và đe dọa nhiều hộ dân sống ven sông.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 9/6. Khu vực xảy ra sạt lở có chiều dài hơn 60 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét.

Vị trí sạt lở nằm tại ngã ba nơi tuyến sông Nam Kênh 10 Châu Phú đổ ra sông Hậu. Vụ sạt lở khiến các lớp đất ven bờ bị sụt trượt, trôi xuống lòng sông, tạo hàm ếch và khoảng trống lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Bước đầu, xã Châu Phú ghi nhận vụ sạt lở đã làm hư hỏng hoàn toàn 1 cây cầu gỗ dài khoảng 15 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Đồng thời, vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở. Trong số đó có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và 2 hộ lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sạt lở tiếp tục xuất hiện các vết nứt và sụt lún, có nguy cơ tiếp tục mở rộng, đe dọa an toàn tính mạng, nhà ở, công trình và tài sản của người dân. Hiện cơ quan chức năng đã thống kê, xác định tổng thiệt hại vụ sạt lở ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ sạt lở bước đầu được xác định do tác động của dòng chảy tại khu vực hợp lưu, kết hợp mực nước sông xuống thấp và mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Hiện khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ông Nguyễn Phùng Anh Vũ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Châu Phú đã có mặt tại hiện trường, tổ chức rào chắn khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn

“Chính quyền định phương đã yêu cầu các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ sạt lở khẩn trương thực hiện việc di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời yêu cầu các hộ dân sinh sống lân cận khu vực sạt lở chủ động theo dõi diễn biến hiện trường, không tập trung đông người, không qua lại hoặc thực hiện các hoạt động tại khu vực nguy hiểm,” ông Vũ cho biết.

Hiện xã Châu Phú tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị phương án di dời đến nơi ở mới khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xã Châu Phú cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực./.

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