An Giang: Xử phạt người phụ nữ cố ý báo tin giả, không đúng sự thật

Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng đối với chị N.N.O. (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) có hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

Trong quá trình điều tra, Công an phường Vĩnh Tế, An Giang xác định do cần tiền tiêu xài cá nhân nên N.N.O. đã đem bán xe môtô cùng trang sức và điện thoại di động lấy tiền tiêu xài.

Sợ gia đình phát hiện nên tối 16/5, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo bị cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16/5 N.N.O. điều khiển xe môtô đến khu vực cầu Kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông (phường Vĩnh Tế) thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe môtô chặn đường, đe dọa.

Sau đó các đối tượng cướp xe môtô, điện thoại di động, bông tai, dây chuyền vàng 18kara và 1,5 triệu đồng tiền mặt của N.N.O. Tổng tài sản N.N.O. trình báo bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

Công an phường Vĩnh Tế, An Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của N.N.O lực lượng chức năng phát hiện có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, chị này đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo.

Với hành vi báo tin giả đến cơ quan chức năng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an phường Vĩnh Tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.O. theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin sai sự thật, báo tin giả gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.

