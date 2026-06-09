Ấn tượng các ấn phẩm báo chí đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam đã khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia khi cung cấp đa dạng các ấn phẩm đối ngoại, phục vụ đông đảo đại biểu và khách mời quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 diễn ra tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia khi cung cấp đa dạng các ấn phẩm đối ngoại, phục vụ đông đảo đại biểu và khách mời quốc tế.

Tại khu vực báo chí và các sảnh nghị trường, Thông tấn xã Việt Nam đã trưng bày và phát hành nhiều tờ báo chủ lực bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, tờ Vietnam News (tiếng Anh) và Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp) mang đến cái nhìn toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế-xã hội và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đặc biệt, các ấn phẩm của Báo ảnh Việt Nam với ba phiên bản tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Khmer đã thu hút sự quan tâm lớn từ các đại biểu nhờ thiết kế hiện đại, hình ảnh sinh động và nội dung phong phú về bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong khu vực./.

Thông tấn xã Việt Nam ra mắt ấn phẩm Công nghệ và Tương lai “Công nghệ và Tương lai" là sản phẩm thông tin chuyên sâu, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chuyên sâu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.