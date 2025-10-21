Ảnh hưởng bão số 12, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa từ 500-700 mm

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy cường độ và hướng di chuyển của bão số 12 không thay đổi và do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3giờ.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý.

Lực lượng chức năng bắn pháo sáng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đến 10 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 10 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, giật ,di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu đảo Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm).

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

