Ảnh hưởng bão số 13: Hiểm nguy sạt lở tuyến đường ven biển Phước Dinh-Cà Ná

Do tác động của cơn bão số 13, tại khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to tác động làm một số đoạn trên tuyến đường ven biển nối hai xã Phước Dinh và Cà Ná sạt lở. Nguy cơ sẽ tiếp tục bị sạt lở thêm bởi đất, đá trên núi không còn kết dính do thấm mưa kéo dài.

Qua ghi nhận của phóng viên trong sáng 7/11, tuyến đường ven biển, đoạn từ xã Cà Ná về Phước Dinh, có những đoạn đất, đá to từ trên núi đổ xuống sát mép đường. Có nơi tảng đá to lăn xuống đè vào chân trụ điện sát bên đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đường này.

Theo người dân địa phương, sạt lở đất, đá xảy ra vào thời điểm mưa diễn ra liên tục trong ngày 6/11. Do được cảnh báo nên thời điểm đó có ít phương tiện qua lại, không có xảy ra nguy hiểm gì. Tuy nhiên, nếu trời tiếp tục mưa thì khả năng sạt lở trở lại rất cao và rất nguy hiểm.

Ngay thời điểm xảy ra sạt lở trên tuyến đường này, Đội Cảnh sát giao thông 15/1 (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã chốt chặn 2 đầu tuyến, cảnh báo và hạn chế không cho người dân, phương tiện đi qua đoạn đường này.

Ông Đinh Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Ná cho biết để đảm bảo toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua đoạn đường này, Ủy ban Nhân dân xã đã cử lực lượng chốt chặn, cảnh báo ngay điểm đầu tại xã, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường xử lý đất, đá bị sạt lở, đảm bảo cho lưu thông trong sáng nay.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đây là đoạn đường thường hay xảy ra sạt lở. Nhiều đoạn đường rất sát mép núi, dốc cao, đá to lơ lửng trên núi khá nhiều. Một khi mưa lớn kéo dài sẽ gây ra tình trạng sạt lở rất lớn. Khi mưa bão, người dân cần thận trọng di chuyển trên tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua tuyến đường đang sạt lở.

Tuyến đường ven biển phía Nam của tỉnh Khánh Hòa có chiều dài khoảng 106km, trong đó đoạn từ xã Phước Dinh đến xã Cà Ná dài khoảng 50km.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 4.550 tỷ đồng, được chia 8 dự án thành phần, trong đó 7 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 1 dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Đây là một cung đường ven biển rất đẹp và nổi tiếng ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa, thu hút nhiều khách du lịch trải nghiệm bởi cảnh đẹp hùng vĩ. Tuy nhiên, tuyến đường này liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở, mất an toàn khi mưa kéo dài./.

