Ảnh hưởng không khí lạnh, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 8 độ C

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 5/3, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm dần.

Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 4 và ngày 5/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Khoảng đêm 5/3 và ngày 6/3, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.Từ ngày 6/3, vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khoảng đêm 6/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ C.

Cụ thể, đêm 5, ngày 6/3, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ là 16-18 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ gần sáng ngày 6/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/3.

Trên biển, từ đêm 4/3, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5. Từ đêm 5/3, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ gần sáng 7/3, gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ đêm 6/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 5-6/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác./.

Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ từ 12-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.