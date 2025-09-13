Ảnh hưởng truyền thông đa phương tiện quốc tế của TTXVN ngày càng được nâng cao

Trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, sứ mệnh được Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời trải qua chặng đường đấu tranh và phát triển phi thường.

Trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ TTXVN đã anh dũng hy sinh, chiến đấu anh dũng trên tiền tuyến cũng như hậu phương, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, hơn 260 nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp, hy sinh xương máu cho Tổ quốc, để lại những di sản sống mãi trong lịch sử.



Đó là khẳng định của chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội Lăng Đức Quyền (Ling Dequan) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về chặng đường phát triển cũng như vai trò của TTXVN trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam.



Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố sự ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập và tự do cho Việt Nam

13 ngày sau, ngày 15/9/1945, TTXVN - do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên, đã phát sóng toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách các thành viên của Chính phủ lâm thời bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp tới toàn thể người dân Việt Nam và thế giới. Ngày này đã trở thành ngày truyền thống của TTXVN.



Ông Lăng Đức Quyền khẳng định trong 40 năm đổi mới, TTXVN đã luôn kiên định thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng đổi mới trong công tác tuyên truyền, đưa tin, trở thành cơ quan thông tấn hàng đầu của Việt Nam, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao.

TTXVN đã không ngừng nâng cao quy mô, cơ sở vật chất kỹ thuật và chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy tốt vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, đóng góp to lớn vào những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm đổi mới.



TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ quan thông tấn chính thống có uy tín nhất của Việt Nam, là kênh thông tin chính thức của các tổ chức truyền thông và viện nghiên cứu quốc tế lớn để nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa và các lĩnh vực khác của Việt Nam.

TTXVN có tầm ảnh hưởng không thể thiếu và to lớn tại Việt Nam, năng lực và ảnh hưởng truyền thông đa phương tiện quốc tế của TTXVN đang ngày càng được nâng cao.

Ông Lăng Đức Quyền bày tỏ: “Tôi tin tưởng và hy vọng rằng TTXVN sẽ nắm bắt cơ hội kỷ niệm 80 năm thành lập để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong thời đại mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.”



Đánh giá về vai trò thông tin của TTXVN trong việc góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội cho biết Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông.

Tháng 1/1950, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập là nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong 75 năm qua, bất chấp những thay đổi của tình hình quốc tế, hai bên vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, sát cánh cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng nhau tiến lên trong công cuộc hiện đại hóa đất nước, trở thành hình mẫu đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.



Điều đáng nói là từ năm 1950, Tân Hoa Xã (THX) đã bắt đầu cử phóng viên thường trú tại khu vực căn cứ địa Việt Bắc. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên của THX là những người đầu tiên đưa tin về các sự kiện lớn như chiến dịch biên giới Việt Nam và chiến dịch Điện Biên Phủ đến với độc giả Trung Quốc và thế giới. TTXVN cũng đã cử phóng viên đến thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ rất sớm.

Trong hơn 70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa THX và TTXVN không ngừng được củng cố và phát triển cùng với những thay đổi của tình hình. Nhiều tin, bài và ảnh của TTXVN luôn là nguồn thông tin quan trọng cho các bản tin của THX về Việt Nam.



Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2025-2030 mới đây đã xác định các mục tiêu phát triển tổng thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển trong giai đoạn tới.

Điều đáng mừng là cùng với sự hợp tác Trung - Việt ngày càng chặt chẽ, các bản tin tiếng Trung của TTXVN ngày càng được nâng cao về chất lượng, nhanh nhạy, kịp thời và phong phú về nội dung, trở thành kênh thông tin chủ chốt để độc giả Trung Quốc nắm bắt nhanh chóng tình hình đất nước, chính trị, tình cảm của nhân dân Việt Nam, cũng như sự phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung.

TTXVN đang ngày càng đóng vai trò quan trọng là cầu nối thúc đẩy giao lưu, hiểu biết, trao đổi và hợp tác giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước.



Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Lăng Đức Quyền nhấn mạnh đứng trước một khởi đầu lịch sử mới, lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được nhận thức chung quan trọng, cùng nhau kế thừa truyền thống, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”; tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu chung “6 hơn”, đảm bảo tiến triển vững chắc trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.

Là cơ quan truyền thông chủ chốt của hai nước, TTXVN và THX đang cùng nhau hợp tác chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền về quan hệ song phương./.

