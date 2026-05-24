Anh lần đầu tiên ghi nhận mức nhiệt trong tháng 5 vượt 30 độ C kể từ năm 2012

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 23/5, Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay khi nhiệt độ tại khu vực Frittenden, hạt Kent, lên tới 30,5 độ C, trong bối cảnh cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan có thể tiếp tục kéo dài trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 nhiệt độ tại Anh vượt ngưỡng 30 độ C trong tháng 5. Cơ quan này dự báo nhiệt độ tại miền Nam England và khu vực Midlands có thể lên tới 33 độ C trong ngày 25/5, có thể thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ tháng 5 tại nước này.

Hiện mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Anh trong tháng 5 là 32,8 độ C, đo tại Camden Square ở Bắc London vào năm 1922, đồng thời ghi nhận tại Horsham thuộc West Sussex, Tunbridge Wells ở Kent và Regent’s Park tại trung tâm London vào năm 1944.

Met Office cho biết áp cao khí quyển sẽ tiếp tục chi phối thời tiết trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần, kéo theo nắng nóng diện rộng tại England và Wales. Trong khi đó, Scotland và Bắc Ireland được dự báo có nhiều mây hơn và xuất hiện mưa rào tại một số khu vực phía Tây Bắc Scotland.

Ngoài nhiệt độ cao, cơ quan khí tượng Anh cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím (UV) sẽ ở mức cao tại nhiều khu vực trên cả nước trong những ngày tới. Tại thành phố Manchester, chỉ số tia cực tím dự kiến lên mức 7 trong ngày 24/5.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã ban hành cảnh báo sức khỏe do nắng nóng mức cam đối với các khu vực Đông Midlands, Tây Midlands, Đông England, London và Đông Nam England. Các cảnh báo này có hiệu lực đến 17h ngày 27/5, thay thế cảnh báo mức vàng được ban hành trước đó.

Theo UKHSA, cảnh báo mức cam đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng số ca tử vong, đặc biệt ở người trên 65 tuổi hoặc những người có bệnh nền về hô hấp và tim mạch, đồng thời gây áp lực lớn hơn đối với hệ thống y tế và chăm sóc xã hội.

Ngoài ra, cảnh báo mức vàng cũng được áp dụng tại các khu vực Đông Bắc, Tây Bắc England, Yorkshire và Humber cùng Tây Nam England.

Giới chuyên gia khí tượng nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Anh có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và hạ tầng đô thị./.

Ấn Độ: Nắng nóng tới hơn 45 độ C, nhu cầu tiêu thụ điện cao nhất từng ghi nhận Vào lúc 15h45 ngày 21/5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận.

​

​

​