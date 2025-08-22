Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 19 giờ ngày 23/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông cách đặc khu Hoàng Sa 280km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8-9, giật 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 24/8, bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10-11, giật 14; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm, Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi phía Nam Quảng Trị - Huê. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cảnh báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

