Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông, Bộ NN-MT đề nghị ứng phó

Chiều 27/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, sáng 27/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Cùng với đó, các địa phương nêu trên và các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ này (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để kịp thời có phương án hỗ trợ./.

